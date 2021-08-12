【業績│地產股】太古地產半年基本溢利增長兩成、中期息升3%至0.31元　零售物業租金收入減12%

▲ 太古地產指，香港零售商場的銷售額有所復甦，乃受惠於本地消費需求回升。

太古地產 （01972） 上半年基本溢利增長兩成至45.13億元，主要反映內地強勁的零售銷售額所帶來零售租金收入增加及酒店業務虧損減少，但大部分被香港零售租金收入下降及缺少太古城中心一座辦公樓的租金收入所抵銷。集團列帳溢利則大增93%至19.84億元，主要反映出售太古城住宅項目的停車位，期內來自營運的現金升121%至66.73億元。太古地產第一次中期息增加3%至0.31元。

撇除出售太古城中心一座 辦公樓租金收入跌2%

太古地產上半年香港辦公樓物業組合租金收入減少8%至28.74億元，主要反映出售太古城中心一座辦公樓後失去的租金收入，期內辦公樓市場受到疫情、中區空置率上升及新增供應影響而表現疲弱，但集團旗下辦公樓租賃業務活躍，太古坊租用率堅挺及續約租金有所上調。撇除出售太古城中心一座的影響，租金收入總額跌2%。截至6月底，辦公樓物業組合租用率為96%。

太古半年扭虧，中期息增43%，詳見【下一頁】

零售方面，上半年香港零售物業組合的租金收入減少12%至11.16億元，反映基本租金下跌以及租金支援（按租賃期攤銷計算）增加，部分被按租戶營業額收取的租金增加（因零售銷售額上升）而抵銷。不過，本地消費需求已開始復甦，香港零售商場的銷售額有所復甦，期內太古廣場購物商場、太古城中心及東薈城名店倉的零售銷售額分別升36%、5%及18%。集團繼續因應個別情況為租戶提供租金支援。這有助集團與零售租戶建立更牢固的夥伴關係，同時保持租用率高企。

對下半年內地零售市場保持樂觀

至於內地的五個商場表現令人振奮，反映需求強勁。旗下所有中國內地商場租用率均維持高企，人流和銷售額大幅增長。廣州太古滙的銷售增長尤其強勁，銷售額按年增長接近一倍。集團對內地零售市場保持樂觀，預計下半年將繼續從疫情中復甦，預期廣州和成都的奢侈品牌零售商對零售樓面的需求強勁，上海則有穩定增長，而北京的零售銷售額和零售樓面需求會在下半年穩步復甦。

酒店業務虧損較去年同期有所減少，但由於國際休閒和商務旅行依然受限，市場環境仍非常艱難，但集團在內地和美國的酒店皆受惠於強勁的境內旅行和消費。

過去四年共出售380億元非核心資產

太古地產指，出售非核心資產有利集團把握未來機遇，去年下半年開始出售太古城停車位，現正推進有關安排，並將因應情況於今年繼續，出售所得資金將用於鞏固集團的核心投資及發展新項目。過去四年來，太古地產共售出380億元非核心資產，全部已經或將用於投資新業務，項目主要集中在內地一線城市和新一線城市，並正尋求機會繼續拓展在香港的太古坊和太古廣場兩個核心投資組合。

太古地產稱，正於香港發展數個住宅項目，包括位於柴灣和黃竹坑的發展項目，也正積極探索東南亞新市場，並於印度尼西亞及越南的發展項目擁有權益。

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