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【新股IPO】心瑋醫療6609招股反應佳　值得買入嗎？

股市 12:35 2021/08/12

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心瑋醫療－B （新上市編號：06609） 明日（12日）截至認購。雖然近期市況波動，但心瑋醫療孖展認購反應不錯，公開發售部分已獲得134倍超額認購。心瑋醫療的業務主要是什麼？投資者可以考慮認購嗎？獨立股評人盧嘉偉（Reed）為你分析，立即點擊收看／收聽。

重溫《ET開市直擊》足本版（開聲聽↓）

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04：45 - 港股上日市況速報＋北水盤路

06：01- 港股走勢分析　恒生指數區間

07：52 - 恒大出售資產股價翻生　內房股也轉勢？

15：03 - 內房股vs物管股　誰更具投資價值？

17：59 - 新股招股：心瑋醫療 （06609） 值得認購？

22：28 - 新股招股：先瑞達醫療 （06669） 值得認購？

24：34 - 股票分析：復星醫藥 （02196） 股價前景如何？

26：42 - 疫情對內房銷售有何影響？增長點在哪？

29：50 - 港股開市後市況速報

32：25 - 新股上市：理想汽車 （02015） 上市股價表現

32：40 - ET個股推介：建行 （00939）

33：50 - 股票分析：創科實業 （00669） 股價前景如何？

38：55 - 股票分析：合景悠活 （03913） 股價前景如何？

40：54 - 股票分析：越秀地產 （00123） 股價前景如何？

43：05 - 股票分析：泡泡瑪特 （09992） 股價前景如何？

45：50 - 股票分析：聯想 （00992） 股價前景如何？

48：33 - 股票分析：永達汽車 （03669） 股價前景如何？

50：14 - 股票分析：中芯國際 （00981） 股價前景如何？

52：19 - 股票分析：華虹半導體 （01347） 股價前景如何？

53：25 - 股票分析：跟進聯想 （00992） 股價前景如何？

54：21 - 港股開市後市況速報

57：01 - 財經日誌提提你

 

欄名 : 3分鐘睇股

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