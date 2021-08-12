【業績│環保股】光大環境半年多賺28%中期息增36%派19仙　料從碳交易獲取收益

光大環境 （00257） 上半年純利38.87億元，按年增28%；EBITDA按年增29%至81.98億元，每股盈利63.28仙，建議派發中期息19仙，按年增35.7%。光大環境績後股價造好，全日升9.3%﹐收報4.95元，成交額4.3億元。

期內，收益增長44%至264.95億元，旗下環保能源、綠色環保、環保水務項目收益合共達260.5億元，其中建造服務收益達156.74億元，按年升51%；運營服務收益達78.81億元，按年增37%。截至6月底止，集團合共落實垃圾發電項目168個，設計日處理生活垃圾14.5萬噸。

碳減排對垃圾發電行業屬機遇

光大環境主席王天義指出，碳減排對垃圾發電行業來說屬機遇，集團可以通過碳交易獲利收益，料可令利潤增加3%至5%。他又指，愈來愈來多央企進入生態環保和綠色低碳領域，形成「中央軍」；也愈來愈多地方政府成立省屬市屬國有環保企業，形成「地方軍」，市場競爭將更激烈，集團將積極應對。

投資香港市場

王天義又透露，已收購香港一間光伏企業踏足香港市場。他指出，香港政府將於年內公布新的《香港氣候行動藍圖》，定下更為進取的減碳策略，集團會研究投資機會。他又指，香港環保業務的投資回報及現金回報不俗。另外，王天義又指，東南亞的垃圾發電剛起步，發展潛力巨大，公司將以垃圾發點為切入點，涉足垃圾分類。

上半年該公司共簽署40個新項目（包括收購項目）以及2份現有項目的補充協議，總投資約70.31億元人民幣。

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編輯：吳敏芳