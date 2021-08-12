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美官員警告 塔利班90日或打敗阿富汗政府

環球社會熱點 12:21 2021/08/12

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塔利班近日大舉進攻多個阿富汗城市，成功佔領多個要點。塔利班武裝分子更進佔阿富汗第二大城市的監獄，釋放近千名囚犯。美國政府官員警告，塔利班或在90日内打敗阿富汗政府。

塔利班5日攻陷9省會 拜登籲阿富汗人為國家而戰 【下一頁】

塔利班攻陷阿富汗多座城市 警告美國勿干預 【下一頁】

坎大哈（Kandahar）是阿富汗第二大城市，也是塔利班武裝組織的起源地。塔利班佔據坎大哈市東郊的薩爾波薩中央監獄（Central Sarposa Prison）

外媒引述坎大哈官員指，塔利班在兩日前已試圖進佔監獄，在周三（11日）傍晚闖入並成功控制監獄，釋放數百名囚犯。

美國等多國外交人員都加快撤離阿富汗。雖然北部的馬扎里沙里夫（Mazar-i-Sharif）已被武裝分子包圍，印度大使館已率先安排外交人員撤離。

歐盟高級官員指，塔利班現時控制阿富汗65%的領土，已成功或威脅將佔領11個省會。

外界認為阿富汗政府最少仍可再堅持6個月，但美國政府官員認為塔利班攻勢強勁，阿富汗政府未必能堅持這麼長時間。

阿富汗近乎全國宵禁 防範塔利班擴張 【下一頁】

外媒引述匿名美國國防及情報官員指，美方根據塔利班迅速攻勢重新評估阿富汗政府的抵禦能力，認為塔利班30日内可圍攻阿富汗首都喀布爾（Kabul），90日就可擊敗阿富汗政府。

但上述官員認為阿富汗90日内失守這一點尚未成定局，指阿富汗政府可加大安全部隊的抵抗力度，藉此扭轉劣勢。

隨著塔利班攻勢加強，有官員向阿富汗總統加尼（Ashraf Ghani）提議臨陣易帥，撤換陸軍參謀長。加尼周三更前往馬扎里沙里夫尋求當地兩名軍閥支持，希望能反擊塔利班的進攻。

責任編輯：鄭錦玲

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