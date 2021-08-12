塔利班拿下加玆尼 美警告阿富汗政府90日或被打敗（第二版）

▲ 美國政府官員警告，塔利班或在90日内打敗阿富汗政府。

塔利班近日大舉進攻多個阿富汗城市，更已經成功佔領距離首都150公里的關鍵省會加玆尼。塔利班武裝分子更進佔阿富汗第二大城市的監獄，釋放近千名囚犯。美國政府官員警告，塔利班或在90日内打敗阿富汗政府。

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塔利班攻陷阿富汗多座城市 警告美國勿干預 【下一頁】

（第二版更新塔利班佔領加玆尼、阿富汗政府撤換軍方參謀長）

加玆尼（ Ghazni）距離阿富汗首都喀布爾（Kabul）以南約150公里，屬於軍事戰略要點，位於連接喀布爾和阿富汗南部的高速公路上。塔利班當地周四（12日）上午控制加玆尼，並闖入市内監獄釋放約400名囚犯。塔利班在未夠一周内，已經控制10個省會。

而坎大哈（Kandahar）是阿富汗第二大城市，也是塔利班武裝組織的起源地。塔利班佔據坎大哈市東郊的薩爾波薩中央監獄（Central Sarposa Prison）。

外媒引述坎大哈官員指，塔利班在兩日前已試圖進佔監獄，在周三（11日）傍晚闖入並成功控制監獄，釋放數百名囚犯。

美國等多國外交人員都加快撤離阿富汗。雖然北部的馬扎里沙里夫（Mazar-i-Sharif）已被武裝分子包圍，印度大使館已率先安排外交人員撤離。

外界認為阿富汗政府最少仍可再堅持6個月，但美國政府官員認為塔利班攻勢強勁，阿富汗政府未必能堅持這麼長時間。

阿富汗近乎全國宵禁 防範塔利班擴張 【下一頁】

外媒引述匿名美國國防及情報官員指，美方根據塔利班迅速攻勢重新評估阿富汗政府抵禦能力，認為塔利班30日内可圍攻喀布爾，90日就可擊敗阿富汗政府。

但上述官員認為阿富汗90日内失守這一點尚未成定局，指阿富汗政府可加大安全部隊的抵抗力度，藉此扭轉劣勢。

隨著塔利班攻勢加強，阿富汗總統加尼（Ashraf Ghani）宣布臨陣易帥，撤換6月才上任的軍方參謀長艾哈邁德扎伊（Wali Mohammad Ahmadzai），由指揮官薩達特（Sami Sadat）代替。

總統加尼周三更前往馬扎里沙里夫尋求當地兩名軍閥支持，希望能反擊塔利班的進攻。

責任編輯：鄭錦玲