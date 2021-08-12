【毛孩好去處】首個「狗狗夏日玩樂展」本周末舉行　多個人狗共玩設施首度登場（多圖）

▲ 由今個周末（13日）起， 亞博館將會有全港首個大型室內「狗狗夏日玩樂展」。

寵物主人一向亦非常疼愛毛孩，假日的郊外勝地亦不時見到寵物在放電。由今個周末（13日）起， 亞博館將會有全港首個大型室內「狗狗夏日玩樂展」，佔地約11萬呎，成為狗狗和主人的消暑遊樂場。

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亞博館把由舉行大型演唱會的場地Arena，變成一連三日「狗狗夏日玩樂展」的消暑遊樂場。活動 以夏威夷熱帶風情為主題，設有多個首次亮相的人狗大型娛樂設施、狗狗陸運會、5大曯目打卡位及超過100個特色寵物攤位等。

全場最矚目莫過於全港首個人狗共玩的巨型充氣迷宮 「繽 FUN 樂迷宮」，面積達4,800呎， 考驗狗狗與主人的體力、智力與默契 。另外亦有巨型人造沙池 「汪沙圍牆」，及一連串競技比賽如「狗狗障礙賽」 等。

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因應今次活動，主辦單位特別安排4條免費狗隻友好巴士連接場館及太古、奧運、將軍澳、屯門、沙田及荃灣等地。亞博館亦特設寵物友善餐廳，令主人和狗狗不用周車勞頓就可舒服地享受美食，一起「充電」再投入玩樂。亞博館會場內的洗手間設施亦已經全面翻新，同場亦特設多個狗狗廁所及狗狗急救站，全方位照顧主人及毛孩吃喝玩樂的一切所需。

此外，適逢香港愛護動物協會（「愛協」）成立 100 週年，「狗狗夏日玩樂展」部分收益將撥捐至愛協，讓一眾主人與愛犬同心做善事。

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責任編輯：葉泳珊