【業績｜半導體】華虹半導體次季多賺1.5倍　毛利率按年跌1.2個百分點

▲ 【業績|半導體】華虹半導體次季多賺1.5倍 銷售收入創歷史高

華虹半導體 （01347） 公布第二季度業績，季內純利按年升1.5倍至4410萬美元，按年則多賺33%。期間，銷售收入再創歷史新高，按年升54%至3.5億美元，惟毛利率則按年下跌1.2個百分點至24.8%。華虹半導體中午收報48.4元，跌1.4%，成交2.73億元。

華虹半導體開出第三季業務指引，預計銷售收入約4.1億美元，而毛利率則介乎25%至27%。

季內，華虹付運晶圓73萬片，按年升近40%。而來自8吋晶圓及12吋晶圓的銷售收入，分別為2.62億美元及8,410萬美元，各升21%及7.9倍。

公司解釋，次季毛利率下跌，主要由於12英寸平臺銷售份額的增長及伴隨著大量折舊的產生。但同時，因應銷售單價上升、 產能利用率創新高，毛利率按季提高1.1個百分點。而且，次季出貨大大增加，盈利能力亦大幅提升，實現淨利潤3,720萬美元，按年升超過28倍、按季升78%。

截至今年5月，華虹12英寸生產線月產能達到4.8萬片，未來會加強與供應商合作，確保擴產上量計劃穩步推進，將穩步實現於今年底達到6.5萬片的月生產能力。

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