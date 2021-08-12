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【太古業績】太古半年經常性基本溢利7.86億元、中期息增43%　地產、飲料及航空三大核心前景明朗

股市 12:14 2021/08/12

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太古 （00019） 上半年經常性基本溢利虧轉盈，錄得7.86億元，基本溢利亦轉賺12.56億元，至於列脹財務報表的虧損亦收窄九成，淨虧損7.92億元。太古增加派息，A股中期息增加43%至1元，B股中期息亦升43%至0.2元。期內收益增長兩成，至467.38億元。來自營運的現金大增106%至106.57億元。

太古系公布一系統人事變動【下一頁】

太古今年縮減了海洋服務部門的規模，議定出售集團於香港聯合船塢集團的權益，以及進一步縮減太古海洋開發集團船隊的規模，同時亦減持於歐洲風力發電站裝置業務的權益，這些出售項目將有助集團集中營運植根於大中華區的地產、飲料及航空三大核心部門。儘管航空部門正面對若干問題，太古仍然認為該三個部門均前景明朗。

預計地產及太古可口可樂表現持續強勁

太古可口可樂於上半年溢利按年升55%，亦較2019年上半年升97%，業務繼續從疫情的不利影響中強勁復甦。

集團預計太古地產 （01972） 表現繼續向好，尤其在中國內地執行其社區營造策略的表現，目前已宣佈於內地進行多項新地產項目，並有多個投資機會正在籌劃中，並預計太古可口可樂表現持續強勁，同時將繼續投資於醫療保健業務。航空業務的短期前景欠佳，但國泰航空 （00293） 擁有充裕的流動資金，期待業務復甦時，國泰航空將變得更精簡、更有效率。

相關文章：【航空告急】國泰賀以禮：冀第四季運力回到疫情前三成　已有99%機師接種、港員工近九成已預約或已打針

相關文章：【國泰業績】國泰航空半年虧損收窄至76億元　燃油對沖轉賺逾6億、每月燒錢縮至10億以下

港股 傳統經濟股 業績公布 太古股份公司 A（00019） 航空業 派息 太古地產（01972） 國泰航空（00293） 航空 國泰航空
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