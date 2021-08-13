【太古業績】太古半年基本溢利轉賺8億元、中期息大增43%擬改股息政策　股價大升7%

▲ 太古決意將醫療保健服務建立為重要業務

太古 （00019） 上半年經常性基本溢利虧轉盈，錄得7.86億元，基本溢利亦轉賺12.56億元，至於列脹財務報表的虧損亦收窄九成，淨虧損7.92億元。太古增加派息，太古A股中期息增加43%至1元，B股中期息亦升43%至0.2元，並宣布更改股息政策。

太古表示，會繼續以持續增長派息為目標，但因應近年股息額波動，未來擬持續把至少一半的經常性基本利潤用作派息，且不包括業績較波動的國泰航空 （00293） 。

太古基本業績轉賺、派息政策更改，周五股價半日大升7%，暫報53.2元，成交9490萬元。現價周息率3.76厘。

▲ 太古系2021年上半年業績

太古系公布一系統人事變動，首位大股東家族大班返英，可見【下一頁】

太古期內收益增長兩成至467.38億元。來自營運的現金大增106%至106.57億元。

太古今年縮減了海洋服務部門的規模，議定出售集團於香港聯合船塢集團的權益，以及進一步縮減太古海洋開發集團船隊的規模，同時亦減持於歐洲風力發電站裝置業務的權益，這些出售項目將有助集團集中營運植根於大中華區的地產、飲料及航空三大核心部門。儘管航空部門正面對若干問題，太古仍然認為該三個部門均前景明朗。

預計地產及太古可口可樂表現持續強勁

地產部門是太古溢利的最大來源，上半年經常性基本溢利貢獻30.29億元。太古可口可樂於上半年溢利按年升55%至14.71億元，亦較2019年上半年升97%，銷量增加16%，所有地區的溢利均有所提升，業務繼續從疫情的不利影響中強勁復甦。

太古地產業績詳情，可見【下一頁】

港機集團上半年錄得應佔溢利減少41.9%至3.1億元。美國政府因應疫情提供的財政支援，將疫情對港機集團大部分公司維修及修理服務的需求所造成的不利影響局部抵銷。海洋服務部門於錄得經常性虧損大幅收窄至7100萬元，船隊的使用率亦有所上升。由於Cadeler A/S 不再綜合入賬，導致船隻的日均租金下降。

2030年前至少投資200億元拓展醫療保健服務

集團預計太古地產 （01972） 表現繼續向好，尤其在中國內地執行其社區營造策略的表現，目前已宣佈於內地進行多項新地產項目，並有多個投資機會正在籌劃中，並預計太古可口可樂表現持續強勁，同時將繼續投資於醫療保健業務。集團於今年2月投資於深圳一家正在籌備中的醫院，並決意將醫療保健服務建立為重要業務，計劃在2030年前向該行業投放至少200億元的資金。

儘管航空業務的短期前景欠佳，但國泰航空 （00293） 擁有充裕的流動資金，期待業務復甦時，國泰航空將變得更精簡、更有效率。

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