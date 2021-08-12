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【天價運費】中美海運價格再創新高　標準箱運費漲至2萬美元

股樓投資 13:00 2021/08/12

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全球集裝箱貨運指數顯示，中國、東南亞至北美東海岸的海運價格首次超過了每標準箱2萬美元。值得注意是，8月初的運費仍在16,000美元。事實上，運費在短時間內瘋漲，跟計算方法改變有關。申萬宏源交運首席分析師表示，全球集裝箱運價指數大概一周上漲50%，但其實有一部分附加費沒計算，是計算口徑的問題。

【信貸疲弱】7月金融數據不及預期 融資不足逐步顯現，請按【見下頁

業內人士指，近月馬士基、赫伯羅特等全球主要船公司，陸續上調或增加以旺季附加費、目的地港口擁堵費為名的多項附加費，這正是近期海運價格大幅上漲的關鍵。除了全球集裝箱貨運指數，在計算口徑沒有改變的前提下，最新的上海出口集裝箱運價指數為4225.9，同樣創下歷史新高，比上周上漲29.6。

【港股追蹤】聯想集團上季度多賺1.2倍 智能設備業務盈利增逾4成 全日急升近7.5%，請按【見下頁

交通運輸部門表示，美國、歐洲等地港口持續發生嚴重擁堵，造成國際物流供應鏈紊亂和效率降低，導致船舶船期大面積延誤，嚴重影響了運營效率。今年3月以來先後發生的蘇伊士運河堵航事件及印度等南亞地區疫情暴發，加劇物流供應鏈的供需矛盾，故國際航運運力緊張，運價上漲成為全球性問題。

【延伸閱讀】大行點睇：大和最新科網股目標價，請按【見下頁

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從供給來看，因為全球疫情蔓延，航運船舶延誤、停航情況時有發生，使得運力總體仍然供不應求。今年以來，多家船公司不斷加大運量，盡量滿足不斷上升的需求。今年首4個月，中國至北美西航綫的運力艙位分別較2020年、2019年同期增長81%、36%，運量分別較2020年、2019年同期增長103%和53%。7月，寧波舟山港新增4條遠洋航綫，航綫總數達到歷史新高。以歐美綫為主的鹽田港亦新增了2條美洲航綫。

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記者：林衛

運輸 航運 經濟 中國

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