【新股IPO】先瑞達醫療6669截飛前孖展大增至505.5億、超購308倍　國際配售提早截飛

▲ 先瑞達醫療招股 孖展緊貼追蹤

先瑞達醫療 （新上市編號：06669） 將於明日（17日）截止招股，今日大部分券商將截止孖展認購。綜合券商資料，先瑞達醫療最後一日孖展認購激增，若對比對上一個交易日，券商借出的孖展金額增加至少130億元。目前錄得505.5億元孖展，根據公開發售部分集資1.63億元計算，超額認購308倍。

當中，富途證券借出93億元，輝立借出94.5億元，耀才借出83億元，華盛證券借出60.5億元，華泰國際借出54.7億元，信誠證券借出26億元。

先瑞達醫療6669入場費較高更受投資者青睞？認購前看五大關注重點【下一頁】

先瑞達醫療每手1000股，一手入場費約24039.83元。外電引述知情人士指，先瑞達醫療國際配售部分已錄得足額認購，提早一天於周一（16日）截止認購。

先瑞達醫療招股詳情

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安捷證券代理研究部主管宋木表示，先瑞達醫療處於外周血管介入醫療器械賽道，早前在港上市的歸創通橋 （02190） 在這一賽道同樣有產品佈局，雙方已經是競爭對手，但由於歸創通橋獲批上市的產品較先瑞達多，提醒投資者不可將兩者的市值進行直接類比。

先瑞達醫療計劃發行6863.3萬股，一成作香港公開發售，集資最多16.3億元，招股價介乎22.2元至23.8元，預期將於8月24日上市。

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記者：梁安琪