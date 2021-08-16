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【新股IPO】先瑞達醫療6669國際配售提早截飛　今截孖展、暫錄430億超購262倍

新股IPO 17:32 2021/08/16

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先瑞達醫療招股 孖展緊貼追蹤

先瑞達醫療  （新上市編號：06669）  周四（12日）起至8月17日招股。先瑞達醫療每手1000股，一手入場費約24039.83元。外電引述知情人士指，先瑞達醫療國際配售部分已錄得足額認購，提早一天於周一（16日）截止認購。綜合券商資料，先瑞達醫療暫錄得430.2億元孖展，根據公開發售部分集資1.63億元計算，超額認購262倍。

先瑞達醫療6669入場費較高更受投資者青睞？認購前看五大關注重點【下一頁】

當中，富途證券借出93億元，輝立借出80億元，耀才借出53億元，華盛證券借出60.5億元，華泰國際借出43億元，信誠證券借出15億元。

先瑞達醫療招股詳情

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安捷證券代理研究部主管宋木表示，先瑞達醫療處於外周血管介入醫療器械賽道，早前在港上市的歸創通橋 （02190） 在這一賽道同樣有產品佈局，雙方已經是競爭對手，但由於歸創通橋獲批上市的產品較先瑞達多，提醒投資者不可將兩者的市值進行直接類比。

先瑞達醫療計劃發行6863.3萬股，一成作香港公開發售，集資最多16.3億元，招股價介乎22.2元至23.8元，預期將於8月24日上市。

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記者：梁安琪

港股 先瑞達醫療－B（06669） 集資 孖展 IPO

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