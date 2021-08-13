【新股IPO】先瑞達醫療暫錄孖展276億　超額認購168倍

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【私有化】金嗓子獲提私有化 溢價約25% 復牌後升逾一成
先瑞達醫療 （新上市編號：06669） 周四起至8月17日招股。綜合券商資料，先瑞達醫療暫錄得276.2億元孖展，根據公開發售部分集資1.63億元計算，超額認購近168倍。
先瑞達醫療6669入場費較高更受投資者青睞？認購前看五大關注重點【下一頁】
當中，富途證券借出65.9億元，輝立借出52億元，耀才借出38億元，華盛證券借出42.5億元，華泰國際借出22.82億元，信誠證券借出9億元。
先瑞達醫療招股詳情
安捷證券代理研究部主管宋木表示，先瑞達醫療處於外周血管介入醫療器械賽道，早前在港上市的歸創通橋 （02190） 在這一賽道同樣有產品佈局，雙方已經是競爭對手，但由於歸創通橋獲批上市的產品較先瑞達多，提醒投資者不可將兩者的市值進行直接類比。
先瑞達醫療計劃發行6863.3萬股，一成作香港公開發售，集資最多16.3億元，招股價介乎22.2元至23.8元，每手1000股，一手入場費約24039.83元，預期將於8月24日上市。
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記者：梁安琪