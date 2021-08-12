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【業績│電訊】中移動上半年純利按年增6%　加派中期息至1.63元、周息率逾6.6厘

股市 12:30 2021/08/12

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【業績│電訊】中移動上半年純利按年增6%　加派中期息至1.63元、周息率逾6.6厘

中移動 （00941） 中午公佈中期業績，上半年純利按年增6%至591億元（人民幣，下同），以EBITDA計，中移動按年多賺11.2%至1620億元。中移動半年營運收入按年增13.8%至4436億元，當中，通信服務收入按年增9.8%至3932億元。中移動擬增派中期息至每股1.63港元，增長6.5%。

中移動半日升1.2%，中午收報51.05元，成交額達6.93億。以半日收市價計，中移動周息率6.64厘。

截至今年6月底，中移動移動電話客戶錄得9.46億戶，期內淨增359萬戶，當中，5G套餐客戶達到2.51億戶，淨增0.86億戶，有綫寬帶客戶錄得2.26億戶。移動ARPU為52.2元，按年增3.8%，扭轉自2018年以來的下滑趨勢。

5G服務方面，截至6月底，中移動累計開通50.1萬個5G基站。5G網絡用戶達到1.27億戶，滲透率達13.4%。

另外，中移動表示，擬申請人民幣股份發行，目前相關工作正在積極推進，待按程序由監管機構批准後，將予以實施，所募集的資金將用於建立數智化轉型、以及用於5G精品網絡建設項目、雲資源新型基礎設施建設等項目。

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編輯﹕賴奕羚

傳統經濟股 港股 中國移動（00941）

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