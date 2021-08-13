【業績│電訊】中移動上半年多賺6%　加派中期息、周息率6.7厘　股價升3%（第二版）

▲ 【業績│電訊】中移動上半年純利按年增6% 加派中期息至1.63元、周息率逾6.6厘

中移動（00941）周四（12日）中午公佈中期業績，上半年純利按年增6%至591億元（人民幣，下同），以EBITDA計，中移動按年多賺11.2%至1620億元。中移動半年營運收入按年增13.8%至4436億元，當中，通信服務收入按年增9.8%至3932億元。中移動擬增派中期息至每股1.63港元，增長6.5%。

中移動周五（13日）高開1.4%，截至10時28分，最新報51.9元，升3.2%，成交額達9.6億。

中移動公佈業績當日，全日收報50.3元，跌0.3%，成交24億元。以收市價計，中移動周息率6.7厘。

中電信中期純利按年增27% 明年起派中期息、芯片短缺致上半年項目滯後【下一頁】

中電信 （00728） 回A後宣布調整派息政策，計劃回歸A股3年內將派息比率上調至70%以上。中移動董事長楊杰稱，公司多年來保持良好的派息政策，派息額度、比率在市場上都比較高，上半年得益收入、利潤增長，派息也有所增長，會努力實現全年派息良好增長。

他續指，預計今後依然會維持這樣的趨勢，隨著公司近幾年轉型升級，收入、利潤有望持續增長，從而帶動派息增長。公司無意要固定派息比率，最終目標是讓股東拿到手的收益年年有增長。

中電信A股貴1倍發行 錄180倍網上認購 華為、嗶哩嗶哩戰略投資【下一頁】

截至今年6月底，中移動移動電話客戶錄得9.46億戶，期內淨增359萬戶，當中，5G套餐客戶達到2.51億戶，淨增0.86億戶，有綫寬帶客戶錄得2.26億戶。移動ARPU為52.2元，按年增3.8%，扭轉自2018年以來的下滑趨勢。

5G服務方面，截至6月底，中移動累計開通50.1萬個5G基站。5G網絡用戶達到1.27億戶，滲透率達13.4%。

中移動：芯片短缺影響不大

中移動今年上半年資本開支860億元，完成全年預算47%。公司表示，5G投資高峰期預計明年完結，接下來出於轉型需要，將向算力網絡等新領域佈局。楊杰指，芯片短缺影響不大，不像手機芯片，公司今年網絡設備需求僅數十萬，總體項目正常進行。

另外，中移動表示，擬申請人民幣股份發行，目前相關工作正在積極推進，待按程序由監管機構批准後，將予以實施，所募集的資金將用於建立數智化轉型、以及用於5G精品網絡建設項目、雲資源新型基礎設施建設等項目。

（第二版新增管理層評論）

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編輯﹕賴奕羚