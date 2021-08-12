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【業績|濠賭股】銀娛半年EBITDA轉賺20億不派息　萊佛士延至明年初開業、呂志和主動提中共黨慶百年

股市 12:21 2021/08/12

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【業績|濠賭股】銀河娛樂上半年EBITDA轉賺20億元　不派股息

銀河娛樂 （00027） 公布，上半年經調整 EBITDA轉賺20億元，較去年同期虧損11億元改善，期內淨收益按年增71%至107億元。以列帳盈利計，銀娛半年轉虧為盈9億元，去年同期虧損29億元。銀娛主席呂志和稱，由於持續受到新冠肺炎疫情影響，董事會今天決定不派發股息。

若果單計第二季，銀河娛樂季度EBITDA達11億元，按年轉賺、按季就增28%；單季收益為56億元，按年增逾3倍、按季就升約一成。

最新資產負債表情況，銀娛至6月底現金及流動投資達430億元，按季增6億元，而集團期末淨現金316億元，按季少20億元。

擴展工程方面，即使現有賭牌於明年屆滿，銀娛重申繼續投資路氹第三及四期發展，而今年3月發布的「澳門銀河 萊佛士」酒店大樓，原先公告「今年稍後或明年初開幕」，最新修訂為「2022年初開幕」，萊佛士帶來約450間全套房酒店房間。

銀娛續指，項目內的銀河國際會議中心和澳門安達仕酒店，就會在其後開業。

銀娛路氹「萊佛士塔樓」3月封頂，圖集可見【下一頁】

對於近期澳門疫情，呂志和稱，澳門3日內為超過70萬人檢測，且全民檢測呈陰性，讚揚澳門社區合作、政府及時行動，而目前銀娛已有逾1.2萬名員工及家長已參與或預約接種疫苗。

呂志和又主動提及中國共產黨今年成立100周年，形容：

中國共產黨成功帶領中國走上可持續發展的道路， 取得讓世界重視的巨大成就，銀娛特此向國家致以衷心的祝賀。

其他濠賭股表現：

【業績│濠賭股】永利澳門第二季淨虧損收窄近67%至1.2億美元

【業績│濠賭股】美高梅第二季經調整物業EBITDA虧轉盈900萬美元

【業績│濠賭股】澳博半年EBITDA負5.1億元　中場賭枱及角子機博彩收益大增

【業績｜濠賭股】新濠博亞娛樂第二季淨虧損收窄至1.86億美元

【業績│濠賭】金沙中國次季EBITDA轉賺、創疫後新高　股價升4%

港股 呂志和 銀河娛樂（00027）

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【業績│環保股】光大環境上半年多賺28%至39億元　中期息增36%派19仙

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