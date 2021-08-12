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【太古系】施懷雅家族施銘倫解釋月底退任主席　早計劃只做3年、合適時機交棒

股市 16:55 2021/08/12

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大股東施懷雅代表施銘倫將退任太古主席兼常務董事，惟將繼續留任太古非常務董事

太古系宣布董事局人事變動，太古創辦人施懷雅家族傳人施銘倫（Merlin Swire）落實8月25日退任太古 （00019） 、太古地產 （01972） 主席，但會留任非常務董事，白德利將會接任太古和太地主席職務。

施銘倫最後一次主持太古業績發布會稱，早計劃只會出任太古主席3年，然後回到倫敦太古集團控股公司「英國太古集團」工作，而近3年雖出現很多突發情況，但現時集團基本業績重新轉回盈利，也有很多的資產負債表，是合適時機交棒。

施銘倫退任太古主席、返回倫敦工作 曾上京為國泰「拆彈」，可見【下一頁】

施銘倫稱，白德利在太古系工作34年，對他和團隊有信心，也感謝太古團隊近3年團結。他表示，集團經歷精簡非核心資產，專注亞洲特別是大中華業務，香港土儲增加、中國項目持續推進，航空部門雖依然處於難關，但海洋部門縮減船隊和減持歐洲風力發電站裝置業務後，EBITDA、現金流都轉回正數，不再是燙手業務。

白德利就稱，接任最大挑戰依然是疫情走勢，除了大中華區的地產、飲料及航空三大核心部門，集團最新有兩項醫療保健投資，期望可有高增長。

太古地產半年基本溢利增長兩成、中期息升3%至0.31元 零售物業租金收入減12%，可見【下一頁】

太古半年經常性基本溢利7.86億元、中期息增43% 地產、飲料及航空三大核心前景明朗，可見【下一頁】

其他人事方面，國泰航空 （00293） 主席賀以禮將出任太古常務董事，而徐瑩將出任太古獨立非常務董事。 

白德利出任太古地產主席後，將退任太古地產行政總裁，但繼續是太古地產常務董事。

彭國邦將出任太古地產行政總裁兼常務董事，馬淑貞出任太古地產常務董事，而賀以禮則退任太古地產非常務董事。

相關文章：【國泰危機】國泰CEO鄧健榮：年底前暫無計劃再推無薪假　國泰航空駐港員工較去年底流失逾千人

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