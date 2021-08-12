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【疫市營商】Wendy's夥初創設雲端廚房　冀2025年於美英加國開700間

商業 12:25 2021/08/12

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美國快餐店Wendy's宣布將與初創公司Reef Technology 合作，到2025年在美國、英國和加拿大開設700間雲端廚房。

CNBC報道，美國快餐店Wendy's 宣布將與初創公司Reef Technology合作，到2025年在美國、英國和加拿大開設700間雲端廚房，以幫助餐廳降低成本。

【疫市營商】百事可樂夥波士頓啤酒　推酒精飲品Hard Mtn Dew

雲端廚房旨在滿足對外部餐廳用餐的需求，只有外賣服務及接受手機下訂餐單，單純地處理食物外賣生意。Wendy將通過使用更少的勞動力來幫助餐廳降低成本。

事實上，Wendy其美國業務的銷售額在第二季度增長了10%以上。在製定是次計劃之前，Wendy’s 和Reef Technology在加拿大已試行了８間雲端廚房個，兩家公司預計今年將再開設約50 間。Wendy行政總裁Todd Penegor 表示，預計 雲端廚房的年平均銷售額為50萬至100萬美元。

根據特許經營披露文件，去年，Wendy’s 特許經營餐廳在美國的平均年銷售額為175萬美元。儘管雲端廚房地點的預期銷售額較低，但該企仍然期望其投資獲得可觀的回報。Todd Penegor指，Reef Technology將負責提供廚房設備和僱用員工，還將支付略高的特許權使用費。由於投資成本較低，該計劃可能是引進新加盟商的好方法，同時可使公司業務擴展到更多城市地區。

【疫市營商】Mastercard最新發布「體驗」為題的調查   發現大眾重視自我價值

責任編輯 : 蘇穎琪

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