【信貸疲弱】7月金融數據不及預期 融資不足逐步顯現

中國人民銀行公布，7月金融數據不及預期，廣義貨幣（M2）餘額230.2萬億元（人民幣，下同），按年升8.3%，比上月末和去年同期減少0.3及2.4個百分點；人民幣貸款增加1.08萬元，比去年同期上升905億元，社會融資增量為1.06萬億元，按年減少6,362億元。

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安信證券指，新增中長期貸款回落，有效融資需求不足的跡像逐步顯現。7月數據顯示，企業中長期貸款丰按年首次回落1,031億元；同時，受到部分城市按揭貸款利率上調、房地產貸款集中度政策的影響，按揭貸款供需兩端都面臨收緊的壓力，7月居民中長期貸款同比大幅下降2,093 億元，是自去年2月疫情以來，最大單月降幅。

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該行從人行的表態中，也能對貸款需求下降進行進一步驗證，人行在第二季銀行家調查問卷中提及，企業貸款需求指數較第一季下降7個百分點，反映生產成本快速上升，令企業面臨的困難在短期難解，對下半年生產經營趨於謹慎，部分企業推遲、縮減或取消原有的融資計劃。值得擔心的是，實體經濟內生融資需求的放緩可能存在一定的慣性，往往需要更多政策出台才能刺激企業融資需求的復甦。

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記者：林衛