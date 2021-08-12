【東京奧運】牙買加跨欄選手險失金 多得義工出手相助

雖然東京奧運已完美落幕，但奧運背後有很多感人故事。牙買加110米欄金牌得主帕克門特在出戰決賽前出現突發情況，差點無法趕及參加賽事。有當地義工見狀，願意為帕克門特支付的士費用，他才能及時到場熱身，最終順利贏得金牌。

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牙買加110米欄金牌得主帕克門特 （Hansle Parchment）上周在社交網站發布影片，分享奧運期間的驚險故事。帕克門特指上周四（5日）參加110米欄決賽時，搭錯巴士去錯場館。但當時所有的官方指定車輛都已被預訂，若搭巴士返回選手村再轉乘其他車輛，帕克門特將無法趕及參加決賽。

他續稱，當時曾請求官方車輛開特例，但當地司機堅稱要先預訂汽車，才能為他安排接送，使帕克門特一度驚惶失措。一名奧運義工Tiana見狀，雖然無法為他安排車輛，但Tiana願意為帕克門特支付場的士費用前往賽。帕克門特最終及時到達並順利熱身，甚至更贏得金牌。

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帕克門特事後找到Tiana表達感謝，表示Tiana的舉措對自已成功贏得金牌起重要作用。帕克門特除償還所借的士費用外，亦給予一件牙買加奧運球衣作回禮，二人更合照留念。Tiana的好人好事更為她帶來額外回報，牙買加傳媒報道指，當地旅遊部長巴特利特 （Edmund Bartlett） 打算接待她前往當地旅行，以回報她的善意。

31歲的帕克門特於2012年倫敦奧運贏得一面銅牌，其後因傷無法參加2016年里約奧運。他在今屆的110米跨欄預賽或半準決賽中未曾以首名出線，但在決賽發揮奇佳，以個人賽季最佳時間13.04秒贏得金牌。

責任編輯：郭麗明