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【ET午市精點】恒指半日窄幅上落 廿天線好淡爭持

股市 12:30 2021/08/12

分享：

恒生指數今早開報26623點，跌36點，半日都窄幅上落，於20天線好淡爭持。中午恒指收報26636點，跌23點。港交所 （00388） 遭至少4家投行削目標價，港交所股價早段曾跌近半成，低見493元。另外，績價股創科 （00669） 及聯想 （00992） 則造好。港股後市點睇？獨立股評人「股領袖」為你分析。

立即收看／收聽： https：//video.hket.com/video/3030679

＊＊

重溫今早《ET開市直擊》足本版（開聲聽↓）

Time code： 

00：00 - 港股市況速報加今日焦點
00：48 - 外圍市況報速報
02：27 - 美國經濟數據CPI解讀
04：45 - 港股上日市況速報＋北水盤路
06：01- 港股走勢分析　恒生指數區間
07：52 - 恒大出售資產股價翻生　內房股也轉勢？
15：03 - 內房股vs物管股　誰更具投資價值？
17：59 - 新股招股：心瑋醫療 （06609） 值得認購？
22：28 - 新股招股：先瑞達醫療 （06669） 值得認購？
24：34 - 股票分析：復星醫藥 （02196） 股價前景如何？
26：42 - 疫情對內房銷售有何影響？增長點在哪？
29：50 - 港股開市後市況速報
32：25 - 新股上市：理想汽車 （02015） 上市股價表現
32：40 - ET個股推介：建行 （00939）
33：50 - 股票分析：創科實業 （00669） 股價前景如何？
38：55 - 股票分析：合景悠活 （03913） 股價前景如何？
40：54 - 股票分析：越秀地產 （00123） 股價前景如何？
43：05 -  股票分析：泡泡瑪特 （09992） 股價前景如何？
45：50 -  股票分析：聯想 （00992） 股價前景如何？
48：33 -  股票分析：永達汽車 （03669） 股價前景如何？
50：14 -  股票分析：中芯國際 （00981） 股價前景如何？
52：19 - 股票分析：華虹半導體 （01347） 股價前景如何？
53：25 - 股票分析：跟進聯想 （00992） 股價前景如何？
54：21 - 港股開市後市況速報
57：01 - 財經日誌提提你

 

欄名 : ET午市精點

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