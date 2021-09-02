【虛擬資產】監管虛擬資產考量因素多 背後藏政治暗湧（下篇）

▲ 港大經管學院金融學助理教授游楊提出，監管加密資產背後亦有政治考量。

全球各地監管加密資產取態、監管時間不一，皆因監管虛擬資產考量因素甚多，背後更藏政治暗湧。新加坡數字證券交易所ADDX首席商務官朱愛儀接受本報訪問時表示，外界現時對虛擬資產認知尚淺，增添制定監管政策的難度。

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目前除了外界熟悉的比特幣、以太坊等虛擬貨幣外，虛擬資產亦包括證券型代幣（Security Tokens Offering）、穩定幣（Stablecoin）等多項種類。但朱愛儀指，單以證券型代幣（STO）和加密貨幣為例，部分銀行現時根本未能明白上述兩者分別，加上各地監管機構對加密貨幣性質的定義亦有所不同，預計有關監管仍需時間落實。

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她亦指，由於部分監管機構仍未肯定加密貨幣會否造成金融系統性風險，故不少機構仍選擇採取觀望態度。

監管考量因素多 背後藏政治暗湧

除了投資者保障外，港大經管學院金融學助理教授游楊則提出，監管加密資產背後亦有政治考量。他舉例表示，加密貨幣能被存於俗稱「冷錢包」的離線電子錢包上，是一種「去國家化」（Denationalized assets）資產。不論投資者去到哪裏，其資產會伴隨着他而一起遷移，只要當地人士承認該類資產的價值，用戶便能在各地使用它們，並沒有地域限制。

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他指，長遠來看，此類資產或有機會削弱部分國家的央行貨幣政策影響力及其地位。所以部分種類的虛擬資產，如Facebook之前擬推出的穩定幣Libra，便受到美國所關注。

加密貨幣或削部分央行政策影響力

游楊亦指，當人們對本地政府及金融監管機構失去信心，這類「去國家化」資產需求就會上升。例如當一個國家面臨經濟危機，或政府表現腐敗時，當地居民需求會刺激比特幣價格。

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在此情況下，他直言﹕「很多人認為，當虛擬貨幣價格波動性轉趨穩定，長期來看，央行和企業會大規模持有它們，但這並不合理，因為央行必然要顧及自身利益」。

本專題上集可看﹕【虛擬資產．一】監管政策空窗期買虛幣 律師籲投資者注意風險

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編輯﹕賴奕羚