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後備門將建奇功 車路士奪歐洲超級盃

環球社會熱點 12:14 2021/08/12

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今個夏天連場體育盛事結束後，歐洲球壇亦預備開季。上屆歐洲足球兩大盃賽冠軍於香港時間周四凌晨對陣，爭奪今屆歐洲足壇首個錦標，歐洲超級盃。最終由歐聯冠軍﹑英超勁旅車路士在加時最後階段出奇招，成功以互射12碼擊敗歐霸盃西甲球會維拉利爾。

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車路士（Chelsea）今場鋒線強陣出擊，德國雙子星添姆雲拿（Timo Werner）及夏域斯（Kai Havertz）搭擋摩洛哥翼鋒薛耶治（Hakim Ziyech）。夏域斯在比賽27分鐘送出助攻，由薛耶治攻入一球，幫助車路士半場取得領先。

維拉利爾（Villarreal）下半場反撲，憑西班牙翼鋒摩蘭奴（Gerard Moreno）把握車路士後防的失誤攻入一球追成平手。其後雙方再無進帳，加時完成後需要以互射12碼分勝負。

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然而，車路士在加時最後一分鐘利用最後一個換人名額，換入後備門將艾利沙巴拿加（Kepa Arrizabalaga）。車路士換人目標十分明顯，亦收到功效。艾利沙巴拿加撲出兩球12碼，為車路士今個賽季取得首個獎盃。

責任編輯：吳漢培

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