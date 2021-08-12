【中美關係】耶倫據報未來幾個月訪華　財政部否認

彭博引述消息人士報道，美國財長倫正在考慮未來幾個月訪華。若果成行，這將是她擔任財長後首次出訪中國，亦是拜登政府上台後，中美兩國首次舉行面對面經濟會談。 不過，美國財政部發言人指，耶倫今年秋季沒有前往中國的計劃。

報道指，耶倫訪華的討論尚處於早期階段，還未作出決定，考慮因素包括新冠變種病毒引起的旅行風險。如果此行成真，耶倫可能會見中國副總理劉鶴，並將成為拜登政府中訪問中國的最高級別官員。消息人士指，潛在耶倫之行的目標將包括討論兩國之間的共同立場，例如應對氣候變化的努力，以及貿易等更加棘手的問題。

美國總統拜登上台以來，對華立場強硬。不過，拜登政府仍正在努力完成美國對華政策的廣泛評估，暫保留了特朗普政府所實施的關稅，不過耶倫對其有效性表示懷疑。



此前美國國務院的高官曾與中國官員舉行了兩次會議，包括3月份在阿拉斯加舉行的一次會晤，但其演變成對人權、貿易和國際同盟的爭吵和指責；而上個月美國外交官訪問天津時，中國方面要求美國停止批評中國的政治制度以及取消所有制裁和關稅。

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編輯：吳敏芳