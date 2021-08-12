【港交所股價】港交所遭至少4家投行削價、高盛獨調高　一文看清大行目標價

▲ 【港交所股價】港交所遭至少4家投行削價、高盛獨升 一文看清大行目標價

港交所 （00388） 周三（11日）公布業績，上半年盈利、收入齊創新高，但港交所第二季表現明顯較首季放慢，投資收益未及預期更令單季盈利按年倒退，較券商估算遜色。隨港股從年初熾熱交投回順，大行趁港交所業績公布後調整目標價，瑞銀、美銀、野村、滙證4家券商下調港交所目標價，當中美銀更調低投資評級，港交所「淡友」高盛暫時是港交所業績後唯一上調目標價的投行，但價位較同業仍然較低。

港交所昨日中午公布業績，午後股價未有大變，隨投行業績報告出爐，港交所周四表現轉弱。至上午11時20分，港交所今早最多曾跌5%，低見493元，最新跌3.5%，暫報499.6元，成交24億元。

瑞銀指出，港股第二季交易量從首季高基數回落，因應最新市況，將2021至23年的日均成交估算降8%至10%，最新估值為1710億、1960億、2570億元，同步下調盈測6%至12%，目標價由604元降至592元，相當於2022年預測市盈率45倍，續看好港交所長遠市場潛力、產品組合改善。

瑞銀特別提及港交所行政總裁歐冠昇在業績會強調，立足中國策略不改，又引述他指港交所會繼續改善基建、市場機制。

歐冠昇提業務初步想法 成為「未來主流市場」、擬調整組織架構，可見【下一頁】

美銀證券就提及，近期科技股成交下跌，而且內地收緊科企上市和監管，都令港股成交缺乏上升動力，未及市場原先預期，予港交所目標價由549元減至529元，相當於明年預測市盈率38倍。

野村、滙證雖然下調港交所目標價，但幅度相對輕微。野村月內才上調目標價，在交易所業績後再修訂，目標價由514.3元降至511.8元，而滙證目標價只減1元至564元。

高盛一向是券商中對港交所投資評級較審慎的大行，最新就將目標價由495元升至506元，維持中性評級，目標價在主要投行間依然屬較低水平。

港交所7月獲大淡友高盛上調評級 目標價升至495元，可見【下一頁】

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編輯：麥德銘