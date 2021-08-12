【市場壟斷】美國兩黨提新法　阻Google Play及Apple Store權力過大

▲ 為阻止 Google Play 及 Apple Store 造成市場壟斷，美國兩黨參議員日前提出一項名為「應用程式市場開放法」（Open App Markets Act）的新法案。

為阻止 Google Play 及 Apple Store 造成市場壟斷，美國兩黨參議員日前提出一項名為「應用程式市場開放法」（Open App Markets Act）的新法案，其獲得串流音樂平台 Spotify 及開發商 Epic Games 支持。

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據《路透社》報導，該法案由民主黨參議員 Richard Blumenthal、Amy Klobuchar 與共和黨參議員 Marsha Blackburn 聯合發起。法案將禁止蘋果、Google 強迫軟件開發商使用其平台的支付系統，並禁止他們懲罰使用不同訂價方式的開發商。

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Blumenthal 認為，蘋果和 Google 的權力已經過大，而且在扼殺創作者的創意，相信眾議院將會制定類似的法例。蘋果則指，應用程式商店是一個渠道，可帶動經濟和創新，並為美國 50 個州提供 210 多萬個工作機會。至於 Google 就拒絕發表評論，但發言人引用公司早前的聲明，指 Android 通常預裝兩個或更多的應用商店，所以應用程式不一定使用 Play Store 也可下載。

該法案得到 Spotify、Epic Games 和 Tile 的支持。他們認為蘋果與 Google 抽取應用商店的佣金過高，並利用自身優勢阻止對手競爭。 Epic Games 早前也對蘋果、Google 提出反壟斷訴訟。

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記者：廖淑瑩