新西蘭明年初或解封 旅客打完疫苗入境免隔離

隨著新西蘭抗疫逐漸取得成效，新西蘭開始考慮允許旅客入境。新西蘭總理阿德恩表示，明年初或准來自低風險國家的完成疫苗接種旅客，免隔離入境新西蘭。但阿德恩警告，新西蘭目前仍無法完全開放，必須保持謹慎。

新西蘭勞動人口短缺 或重開邊境 【下一頁】

阿德恩（Jacinda Ardern）周四（12日）表示，政府將考慮從明年第1季開始，允許來自低感染風險國家的完成疫苗接種旅客，可免隔離入境新西蘭，中等風險地區旅客需接受某種形式的自我隔離或接受較短時間的酒店隔離，高風險地區或尚未接種疫苗旅客，仍需接受為期2周的政府管理強制性隔離。阿德恩指，當局目標是讓所有完成疫苗接種旅客免隔離，但強調新西蘭目前仍無法完全開放。

阿德恩亦警告，新西蘭的部份邊境防疫措施可能會永久實施，一如911事件發生後，邊境措施便有永久性的改變。新西蘭將採取謹慎態度，繼續實施嚴格邊境控制、快速追蹤等方法抗疫，確保社區繼續維持0感染個案狀態。

奧克蘭榮膺最佳宜居城市 澳洲新西蘭多地上榜（附排名） 【下一頁】

另外，為應對Delta變種（即印度變種）帶來的威脅，政府還宣布未來數月會加快疫苗接種速度。從9月1日開始，所有16歲或以上居民都可預約首劑疫苗接種。衛生部將原本3周的2劑疫苗相隔時間延長至6周，讓更多民眾最少接種1劑疫苗。

截至周三（11日），新西蘭16歲或以上人士約有34%接種首劑，20%人士完成疫苗接種。新西蘭自疫情流行以來， 採取嚴格控制邊境等一系列防疫措施，目前已錄得連續165日0社區感染個案，疫情爆發至今只有26人染疫離世。

責任編輯：李俊儀