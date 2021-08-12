【新冠疫苗】加州要求教職員打完針 或每周檢測

▲ 加州宣布要求所有教職員需完成接種新冠疫苗，或每周進行新冠檢測。

Delta變種病毒（印度首先發現）肆虐，令人憂慮現時未有資格接種新冠疫苗的學生會感染。加州宣布要求所有教職員需完成接種新冠疫苗，或每周進行新冠檢測才可返校，成為全美國首個要求教職員打針的州分。

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民主黨籍加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）周三（11日）宣布新措施，加州公立與私立學校的教職員均受影響，包括公立學校的32萬教師和25萬職員，以及最少8萬名私立學校僱員。至於在學校擔任義工，也需要完成接種疫苗或每周檢測。

政府要求教職員在10月15日之前完成接種，容許學校有時間檢查教職員的接種情況，並為未接種者每周檢測。

有4名子女的紐瑟姆形容上述要求，是透過可長期進行方式來維持校園開放，並有助他們這些家長減輕焦慮。

加州宣布新措施前，三藩市、奧克蘭（Oakland）、聖何塞（San Jose）、長灘（Long Beach）學區都已經作出同樣要求。

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加州近期收緊限制，早前已要求所有醫護人員必須完成接種疫苗，而州政府所有職員都要接種疫苗或每周檢測。在學校防疫措施方面，加州亦早已強制師生在校園期間必須佩帶口罩。

加州兩個大型教師工會都表示絕對支持紐瑟姆的新措施。加州教師協會（California Teachers Association）主席認為，教師都希望與學生於課室上堂，讓所有符合健康狀況的人打針和採取有效檢測，就可確保安全復課。

另外，夏威夷州長伊藝（David Ige）上周下令，所有政府教育部門員工需出示疫苗接種證明或每周檢測。

責任編輯：鄭錦玲