  • 32°C
香港時間 : 2021812日 (四) 13:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【恒大危機】恒大據報旗下昆明地產項目停工、涉拖欠工程款項　恒大半日跌7%

股市 12:27 2021/08/12

分享：

恒大（03333）傳出旗下地產項目因拖欠款項而被逼停工傳聞。

恒大 （03333） 傳出旗下地產項目因拖欠款項而被逼停工傳聞，內地官媒中央廣播電視台新聞網站「央廣網」報道，有消息人士向記者透露，恒大地產集團在昆明有兩個地產項目已停工。

中國恒大半日跌7.3%，中午收報5.87元，成交額達2.48億。早前傳出將會被萬科財團收購的恒大物業 （06666） 跌3.6%，最新報7.04元，成交額達5.43億。恒大汽車 （00708） 則跌6.7%，報12.9元。

恒大傳悉售恒大物業予萬科財團，詳見﹕【下一頁】

報道引述一份重慶建工集團股份有限公司的停工公告，內文顯示，恒大因為長期拖欠公司工程款項，恒大金碧天下隽翠苑二期項目被逼停工。公告指，恒大長期拖欠公司工程款項，同時逾期不兌付金額較大的商票，拖欠總金額逾2.1億元（人民幣，下同）。

此外，報道亦指，恒大旗下項目昆海湖據報已停工，該項目原定今年10月交房。

恒大今年曾傳出商票逾期無法兌付的消息，在今年7月底時，其間接持股的公司六安恒達遭淮北礦業向安徽省六安市中級人民法院提出民事訴訟，要求六安恒達支付所欠有關工程的款項及違約金，當時淮北礦業已表示，六安恒達向工程建設公司出具的商業承兌滙票，部分已逾期無法兌付。

恒大在今年6月亦曾發表聲明指，公司個別項目公司存在極少量商票未及時兌付的情況，集團將高度重視並安排兌付商票。

相關文章﹕

【恒大危機】傳國資及民企擬入股恒大系　恒大證實正探討出售資產事宜　據指只會出售恒大汽車部分資產

【中國恒大】騰訊增持後　恒騰網絡委任柯利明為董事長

【恒大3333】穆迪下調恒大評級至「Caa1」展望負面　恒大地產爆拖欠廣告費

【恒大3333】惠譽相隔一個月再降恒大評級至「CCC+」　稱恒大流動性脆弱

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

編輯﹕賴奕羚

港股 恒大 恒大物業（06666） 恒大汽車（00708）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【小米股價】雷軍憶述遭投資者「訓話一小時」引發獵巫　出文否認是馬雲妻子　馬雲：馬上報警（第二版）
【小米股價】雷軍憶述遭投資者「訓話一小時」引發獵巫　出文否認是馬雲妻子　馬雲：馬上報警（第二版）
【新股IPO】心瑋醫療6609抽唔抽？五大不可不知　「街貨」少利炒作
【新股IPO】心瑋醫療6609抽唔抽？五大不可不知　「街貨」少利炒作
【人民幣定期存款】人幣短存罕現10.5厘超高息 大行罕有加息搶存
【人民幣定期存款】人幣短存罕現10.5厘超高息 大行罕有加息搶存
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【新股IPO】心瑋醫療暫錄156億元孖展　超購137倍
【新股IPO】心瑋醫療暫錄156億元孖展　超購137倍
【恒指夜期+ADR】夜期升11點　騰訊ADR收市回穩　北水吸56億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期升11點　騰訊ADR收市回穩　北水吸56億（不斷更新）