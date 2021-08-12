【恒大危機】恒大據報旗下昆明地產項目停工、涉拖欠工程款項　恒大半日跌7%

▲ 恒大（03333）傳出旗下地產項目因拖欠款項而被逼停工傳聞。

恒大 （03333） 傳出旗下地產項目因拖欠款項而被逼停工傳聞，內地官媒中央廣播電視台新聞網站「央廣網」報道，有消息人士向記者透露，恒大地產集團在昆明有兩個地產項目已停工。

中國恒大半日跌7.3%，中午收報5.87元，成交額達2.48億。早前傳出將會被萬科財團收購的恒大物業 （06666） 跌3.6%，最新報7.04元，成交額達5.43億。恒大汽車 （00708） 則跌6.7%，報12.9元。

恒大傳悉售恒大物業予萬科財團，詳見﹕【下一頁】

報道引述一份重慶建工集團股份有限公司的停工公告，內文顯示，恒大因為長期拖欠公司工程款項，恒大金碧天下隽翠苑二期項目被逼停工。公告指，恒大長期拖欠公司工程款項，同時逾期不兌付金額較大的商票，拖欠總金額逾2.1億元（人民幣，下同）。

此外，報道亦指，恒大旗下項目昆海湖據報已停工，該項目原定今年10月交房。

恒大今年曾傳出商票逾期無法兌付的消息，在今年7月底時，其間接持股的公司六安恒達遭淮北礦業向安徽省六安市中級人民法院提出民事訴訟，要求六安恒達支付所欠有關工程的款項及違約金，當時淮北礦業已表示，六安恒達向工程建設公司出具的商業承兌滙票，部分已逾期無法兌付。

恒大在今年6月亦曾發表聲明指，公司個別項目公司存在極少量商票未及時兌付的情況，集團將高度重視並安排兌付商票。

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編輯﹕賴奕羚