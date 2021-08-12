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【新冠疫苗】稱流產風險無提高 美國CDC建議孕婦接種

環球社會熱點 10:43 2021/08/12

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新冠疫苗面世後，全球加快接種，但孕婦暫時未是主要接種對象，因為未有太多相關數據出爐。美國疾病管制與預防中心（CDC）近日建議，孕婦亦可安心接種疫苗，指接種後流產風險並未提升。

【新冠疫苗】泰國年底人體測試噴鼻疫苗 目標明年中生產 【下一頁】

CDC周三（11日）表示，根據最新及過往研究，並未有數據發現接種疫苗對孕婦健康產生任何安全疑慮，而且流產比率與預期數字差不多，因此建議孕婦可以接種已獲准緊急使用的3款新冠疫苗，輝瑞﹑Moderna及強生。不過CDC亦建議，孕婦接種前應先咨詢專業醫療建議。

同時CDC正式建議，任何年滿12歲，目前正在餵哺母乳﹑嘗試懷孕或未來有意懷孕的女性可以接種疫苗。根據CDC的資料，懷孕會增加感染新冠肺炎後出現重症的機率，新冠肺炎病毒亦有提升早產的機會。

【新冠疫苗】以色列調查：加強劑副作用或更輕微 【下一頁】

隸屬CDC生殖健康部門的流行病學教授埃靈頓（Sascha Ellington）表示，知道坊間流傳有關疫苗影響生育能力的不實傳聞，強調流言並無證據及數據支持，並指目前美國孕婦的接種率相當低，僅得23%最少接種一劑。

埃靈頓指CDC正尋求方法與婦產科醫生合作，協助提高孕婦的接種率，並稱目前數據並未顯示接種疫苗會危害孕婦健康，相信接種是利大於弊，希望更多女性可以得到疫苗保護。

責任編輯：吳漢培

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