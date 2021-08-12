▲ 【阿里巴巴9988】貝萊德上季大手減持88%阿里巴巴持股 套現逾1000億港元

內地監管互聯網行動不斷升級，阿里巴巴 （09988） 上季遭全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock，美：BLK）大手減持。貝萊德周三（11日）披露第二季度13F文件交代美股持股情況，貝萊德單季大手減持88%阿里巴巴（美：BABA）持股，涉及7403萬股阿里巴巴美股，持股價值由190億美元大減至22.3億美元，即使撇除阿里巴巴期內波動，貝萊德從阿里巴巴套現金額估計也達150億美元，折合相當於1170億港元。

貝萊德在今年3月底時，阿里巴巴美股屬於其美股投資組合中第22大股份，本季減持幅度是其30大持倉變動最大。貝萊德申報，於3月底持有8386萬股阿里巴巴美股，而6月底只餘983萬股。

阿里巴巴股價現跌1.3%，最新報188.8元，成交額10億元。

阿里巴巴據報警告投資者加稅風險 或不被視為「國家重點軟件企業」，可見【下一頁】

另外，貝萊德對SPDR標普500ETF進行小幅調倉，賣出了部分SPY看跌期權並買入看漲期權。

截至第二季度，貝萊德前五大美股持倉股分別為蘋果（美：AAPL）、微軟（美：MSFT）、亞馬遜（美：AMZN）、Facebook（美：FB）和谷歌（美：GOOG）。

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