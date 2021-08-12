【跟錢家學理財@iM網欄】機會or風險 從ESG評級檢視公司可持續表現

ESG（環境、社會和管治）是一些關乎公司長遠價值的因素，是機會，也是風險所在。散戶投資者可以細閱公司的ESG或可持續發展報告，也可以參考公司的ESG評級，以了解公司的可持續表現。

現時不少評級機構、指數提供者和投資管理公司都有提供ESG評級。本地的恒生指數有限公司也有委托香港品質保證局（HKQAA），從7個ESG指標分別為500間及1,200間香港及A股上市公司的ESG系統成熟度和風險評級。這7個指標分別是環境、公平營運實務、消費者議題、社區參與及發展、企業管治、人權和勞動實務。

投資者可以從ESG評級中，了解一家公司ESG表現的優劣。一般而言，ESG評級高的公司，本身沒有牽涉一些重大的ESG負面事件、擁有管理ESG機遇和風險的良好制度，以及ESG訊息披露的透明度高。

投資者要留意，目前ESG評級沒有一套劃一的標準，每家ESG評級機構會自行制定研究和分析框架，因此不同機構就同一間公司所給予的ESG評級或風險等級，可以有很大的差異。投資者如用ESG評級作為其中一個選股準則，可能需要細閱評級背後的理據，了解是否與自己的看法一致。

可持續投資由最初屬於少數投資者，例如創投基金的選項，到今日受到廣泛重視，有愈來愈多投資者，包括機構投資者和散戶認同這種投資概念，在投資時會納入ESG因素，改善風險回報。國際貨幣基金組織的《全球金融穩定報告》（2019年10月）指出，可持續基金的風險回報拍得住同類型的環球股票基金，沒有證據顯示可持續基金的表現較好或較差。

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