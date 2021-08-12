【中概股風暴】小馬智行傳暫緩與SPAC合併赴美上市計劃　公司發言人﹕目前沒有上市計劃

▲ 外電最新消息指，據報內地自動駕駛初創公司小馬智行已暫停與SPAC合併上市計劃。

內地早前收緊對內地企業赴美上市的監管要求，不少企業陸續宣佈暫停境外上市計劃。外電最新消息指，據報內地自動駕駛初創公司小馬智行（Pony.ai）已暫緩與SPAC（Special Purpose Acquisition Company，特殊目的收購公司）合併上市計劃。

彭博﹕內地限制企業境外上市 料約70間原定赴美上市企業受影響，詳見﹕【下一頁】

報道引述消息人士表示，由於小馬智行未能獲得中國政府的保證，不會成為中國整治科技公司的目標，故公司決定暫緩其合併上市計劃。不過，公司仍希望能夠獲得中國政府允許前往美國上市。

消息人士亦稱，小馬智行擔心，如果繼續其上市計劃，即使是透過與SPAC合併形式上市，而不是直接透過IPO，中國監管機構都有可能對其採取行動。

報道指，小馬智行早前一直與VectoIQ Acquisition II（美﹕VTIQ）洽談合併上市事宜，雙方原定計劃於10月前上市。此外，該交易將通過向投資者定向融資籌集約12億美元。

消息人士亦指，小馬智行將尋求新一輪私募融資，公司估值約120億美元（約933.6億港元）。

小馬智行發言人對有關報道不予置評，並表示公司沒有上市計劃，目前亦沒有上市的具體時間表。

據公司官方網站，小馬智行在美國矽谷成立，公司於中美兩地均有業務，並曾於美國推出自動駕駛打車服務。

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編輯﹕賴奕羚