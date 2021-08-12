【港股市況】恒生指數低開36點後曾倒升　創科績後升8%破頂、港交所跌4%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美國力谷基建，加上通脹數據溫和，道指升220點，納指則倒跌22點。恒生指數今早開報26623點，跌36點。恒生科技指數跌0.2%，報6804點。創科 （00669） 績後升逾3%；恒大系續向上，恒大 （03333） 升近1%；理想汽車 （02015） 首掛平開，開報118元。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【10：05】美團 （03690） 撐市，股價升近2%，高見241.8元，大市跌幅收窄至約15點。

【10：02】中芯國際 （00981） 、華虹半導體 （01347） 分別升逾2%。

【09：59】中電信 （00728） 逆市升2%，高見3.17元。中移動 （00941） 升1%；聯通 （00762） 升0.7%。

【中電信回A】中電信A股貴1倍發行 錄180倍網上認購 華為、嗶哩嗶哩戰略投資

【09：53】中國有贊 （08083） 績後跌逾14%，一度跌穿1元低見0.98元。中國有贊中期虧損擴大至近2億元人民幣。

【09：51】海豐國際 （01308） 獲MSCI香港指數納入，股價逆市升2%，高見30.2元。

【09：45】信利國際 （00732） 發盈喜，股價逆市升逾13%，高見3.07元。信利公布，預期中期純利按年增長約1.2倍至約6.6億元。

【09：44】創科 （00669） 升幅擴至8%，破頂高見158元。

【09：41】大市轉跌約50點。

【09：41】港交所 （00388） 股價跌逾4%，跌穿500元水平，低見495.2元。港交所績後遭野村及滙證下調目標價至511.8元及564元，維持「持平」及「買入」評級。

【09：37】恒大系高開回落，恒大 （03333） 、恒大物業 （06666） 跌逾1%；恒大汽車 （00708） 跌逾4%。

【09：34】大市早段轉升約20點，報26680點；科指跌0.3%，報6798點。

【09：34】聯想 （00992） 績後續造好，股價今早升逾3%，高見8.5元。

【聯想業績】聯想上季純利增1.19倍創新高 未來3年研發投入加倍 聯想高開4%（第二版）

【09：33】創科 （00669） 早段升幅擴大至逾6%，破頂高見154.7元。

【09：32】昨日傳出中銀保監將針對互聯網保險亂象展開專項整治工作，為近期最新監管進展，伸延到互聯網保險，眾安在綫 （06060） 跌逾6%，低見39.3元。

【監管浪潮】中銀保監擬整頓互聯網保險 涉銷售誤導、洩漏客戶信息

【09：30】泡泡瑪特 （09992） 跌逾1%，成交達5.1億元。

【09：27】心動 （02400） 跌逾3%，心動發盈警，預期今年上半年將由盈轉虧，錄得淨虧損介乎3.2億至3.5億元人民幣，去年同期則錄得淨利潤約2.6億元人民幣。

【盈警│手遊股】心動公司上半年盈轉虧 料蝕逾3億元 研發開支大幅增加

【09：25】ATMX中，阿里巴巴 （09988） 跌0.6%；騰訊 （00700） 跌0.3%；美團 （03690） 跌1.8%；小米 （01810） 靠穩逆市升0.2%。

【09：22】恒生指數開報26623點，跌36點。恒生科技指數跌0.2%，報6804點。創科 （00669） 績後升逾3%；恒大系續向上，恒大 （03333） 升近1%；理想汽車 （02015） 首掛平開，開報118元。

【藍籌業績】創科實業上半年多賺58%、中期息大增60%至85仙 北美及歐洲銷售增至少五成

【09：09】期指開報26520點，跌25點。

【09：09】理想汽車﹕目標2025年搶佔國內2成新能源汽車市場份額 未來行業「必然有很慘烈的淘汰賽」

【09：00】恒指黑期升約45點，報26594點；道指期貨跌3點，報35369點。

【08：30】理想汽車 （02015） 今日掛牌，股價昨日暗盤潛水，在富途暗盤跌幅最大，一度跌4.2%，低見113元，收報115.1元，較招股價低2.5%。

【新股IPO】理想汽車暗盤收市跌近2% 每手蝕逾200元

【08：13】MSCI公布季檢結果 MSCI中國指數納入中軟、華寶國際

【07：45】先瑞達醫療6669今日起招股 一手入場費24039元

【07：45】港股ADR收報26660點，升不足1點。滙豐 （00005） ADR折合報44.54元，升0.49元或1.1%；騰訊 （00700） ADR折合報484.78元，升0.78元或近0.2%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】美國力谷基建，加上通脹數據溫和，刺激道指和標指再創新高，納指則倒跌。道指收市升220點，報35484點；標指升10點，報4447點；納指則跌22點，報14765點。

【開市9點半】港交所半年盈利升26% 歐冠昇相信香港市場韌力 國泰稱未計劃推新一輪無薪假計劃

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責任編輯︰梁浩碩