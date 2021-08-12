【港股市況】恒生指數低開36點後倒升　創科績後升逾6%破頂（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美國力谷基建，加上通脹數據溫和，道指升220點，納指則倒跌22點。恒生指數今早開報26623點，跌36點。恒生科技指數跌0.2%，報6804點。創科 （00669） 績後升逾3%；恒大系續向上，恒大 （03333） 升近1%；理想汽車 （02015） 首掛平開，開報118元。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：37】恒大系高開回落，恒大 （03333） 、恒大物業 （06666） 跌逾1%；恒大汽車 （00708） 跌逾4%。

【09：34】大市早段轉升約20點，報26680點；科指跌0.3%，報6798點。

【09：34】聯想 （00992） 績後續造好，股價今早升逾3%，高見8.5元。

【聯想業績】聯想上季純利增1.19倍創新高 未來3年研發投入加倍 聯想高開4%（第二版）

【09：33】創科 （00669） 早段升幅擴大至逾6%，破頂高見154.7元。

【09：32】昨日傳出中銀保監將針對互聯網保險亂象展開專項整治工作，為近期最新監管進展，伸延到互聯網保險，眾安在綫 （06060） 跌逾6%，低見39.3元。

【09：30】泡泡瑪特 （09992） 跌逾1%，成交達5.1億元。

【09：27】心動 （02400） 跌逾3%，心動發盈警，預期今年上半年將由盈轉虧，錄得淨虧損介乎3.2億至3.5億元人民幣，去年同期則錄得淨利潤約2.6億元人民幣。

【盈警│手遊股】心動公司上半年盈轉虧 料蝕逾3億元 研發開支大幅增加

【09：25】ATMX中，阿里巴巴 （09988） 跌0.6%；騰訊 （00700） 跌0.3%；美團 （03690） 跌1.8%；小米 （01810） 靠穩逆市升0.2%。

【09：22】恒生指數開報26623點，跌36點。恒生科技指數跌0.2%，報6804點。創科 （00669） 績後升逾3%；恒大系續向上，恒大 （03333） 升近1%；理想汽車 （02015） 首掛平開，開報118元。

【藍籌業績】創科實業上半年多賺58%、中期息大增60%至85仙 北美及歐洲銷售增至少五成

【09：09】期指開報26520點，跌25點。

【09：09】理想汽車﹕目標2025年搶佔國內2成新能源汽車市場份額 未來行業「必然有很慘烈的淘汰賽」

【09：00】恒指黑期升約45點，報26594點；道指期貨跌3點，報35369點。

【08：30】理想汽車 （02015） 今日掛牌，股價昨日暗盤潛水，在富途暗盤跌幅最大，一度跌4.2%，低見113元，收報115.1元，較招股價低2.5%。

【新股IPO】理想汽車暗盤收市跌近2% 每手蝕逾200元

【08：13】MSCI公布季檢結果 MSCI中國指數納入中軟、華寶國際

【07：45】先瑞達醫療6669今日起招股 一手入場費24039元

【07：45】港股ADR收報26660點，升不足1點。滙豐 （00005） ADR折合報44.54元，升0.49元或1.1%；騰訊 （00700） ADR折合報484.78元，升0.78元或近0.2%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】美國力谷基建，加上通脹數據溫和，刺激道指和標指再創新高，納指則倒跌。道指收市升220點，報35484點；標指升10點，報4447點；納指則跌22點，報14765點。

【開市9點半】港交所半年盈利升26% 歐冠昇相信香港市場韌力 國泰稱未計劃推新一輪無薪假計劃

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責任編輯︰梁浩碩