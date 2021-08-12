【恒指夜期+ADR】騰訊ADR阿里美股又捱沽　百度受壓　北水走1億（不斷更新）

中概科技股再現沽壓，騰訊ADR退守470關，與阿里巴巴美股同步低港2%，百度公布業績後，低港3%，夜期跌138點。

【百度業績】百度上季盈利勝預期美股仍跌逾4% 李彥宏：2025年Robotaxi成本將低於人工駕駛

ADR 折算港元 較港收市價變幅 滙豐ADR 44.38 +0.2% 百度美股 154.33 -3.0% 騰訊ADR 472.92 -1.9% 阿里巴巴美股 184.65 -2.2% 網易美股 141.07 -1.6% 京東美股 271.59 -1.7%

北水結束連續四日吸資，轉為輕微走資1億元，小米 （01810） 走資6.5億元，港交所 （00388） 及藥明生物 （02269） 各走資逾5億元，股價破頂的創科實業 （00669） 淨沽逾1億元。相反，車股受北水追捧，吉利 （00175） 吸資13.8億元，比亞迪 （01211） 吸2.2億元，美團 （03690） 亦有4億元淨入。

北水資金流向：

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恒生指數今早低開36點，其後走勢反覆，倒升後又再回落，午後曾跌幅擴大至逾200點，恒生指數收報26517點，報142點，成交1358.6億元。恒生科技指數跌1.5%，報6719點。創科 （00669） 逆市破頂升逾11%；恒大系下跌，恒大 （03333） 跌逾8%；車股逆市升，比亞迪 （01211） 升逾3%。

焦點股及財經日誌：多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

【香港經濟】今年全年GDP升幅 專家料升5.6%至7.4%

【反外國制裁法】銀行如何自保？ 陳振英：減少與政治敏感人士業務往來

即市走勢︰

【21：59】夜期跌138點

【18：05】恒指夜期升27點，報26415點，低水103點。

【16：10】恒生指數收報26517點，報142點，成交1358.6億元。恒生科技指數跌1.5%，報6719點。創科 （00669） 逆市破頂升逾11%；恒大系下跌，恒大 （03333） 跌逾8%；車股逆市升，比亞迪 （01211） 升逾3%。

【16：00】恒生指數U盤前跌192點，報26467點。

【15：37】中國恒大據稱獲得多家銀行貸款展期，恒大 （03333） 跌幅收窄至6%；恒大物業 （06666） 跌4%；恒大汽車 （00708） 跌6%。

【15：24】恒指尾市跌近250點，報26417點，跌242點；科指跌1.9%，報6690點。

【15：18】恒大 （03333） 尾市跌逾9%，報5.75元日內低位。

【恒大3333】傳萬科、碧桂園與恒大物業因價格問題未有共識 已退出收購 恒大物業跌逾7%（第二版）

【15：02】美團 （03690） 轉跌0.4%；騰訊 （00700） 跌1%；阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 跌逾2%。

【15：00】內地股市午後續向下，上證跌0.2%；深證跌0.8%；創業板指跌1.5%。

【14：42】恒大 （03333） 最新跌逾8%；恒大物業 （06666） 、恒大汽車 （00708） 分別跌逾6%。

【14：48】大市跌200點，報26460點；科指跌1.7%，報6704點。

【14：42】中移動 （00941） 最新轉跌0.5%，報50.2元。

【14：31】有報道指萬科、碧桂園均與恒大物業洽談過但目前暫已退出收購，恒大物業 （06666） 最新跌逾5%，報6.9元。

【14：27】光大環境 （00257） 績後升一成，高見5.01元。光大環境中午公布中期純利增28%至38.9億元，派中期息19仙。

【14：22】滙豐 （00005） 股價逆市向好，升0.7%；至於友邦 （01299） 則跌逾1%，低見91.85元。

【14：17】券商普遍對國泰航空前景趨樂觀 富瑞：客運業務已見底

【14：13】京東健康 （06618） 跌逾7%，低見76.15元；阿里健康 （00241） 跌逾4%；平安好醫生 （01833） 跌逾2%。

【13：40】大市跌幅擴大至近150點，於26500點水平。

【13：23】眾安在綫 （06060） 尋日內底位，股價最新跌至近14%，低見36.8元。

【13：14】車股逆市造好，吉利 （00175） 升幅擴大至逾4%；比亞迪 （01211） 、長汽 （02333） 升半成；廣汽 （02238） 升近8%。

【13：09】眾安在綫 （06060） 午後進一步向下，股價跌逾12%，低見37.5元，成交5.6億元。

【13：04】騰訊 （00700） 午後轉跌不足0.1%；美團 （03690） 升1%；阿里巴巴 （09988） 、小米 （1810） 跌逾1%。

【13：01】銀娛 （00027） 、中移動 （00941） 績後升2%；太古 （00019） 升逾1%；太古地產 （01997） 跌逾1%；太華虹半導體 （01347） 跌0.8%

【13：00】港股午後開市跌約25點，報26634點；科指跌0.9%，報6759點。

【12：30】中移動上半年純利按年增6% 加派中期息、每股1.63元

【12：27】太古地產半年基本溢利增長兩成、中期息升3%至0.31元 尋求機會續拓太古坊和太古廣場兩大核心組合

【12：21】銀娛半年EBITDA轉賺20億不派息 萊佛士延至明年初開業、呂志和主動提中共黨慶百年

【12：21】光大環境上半年多賺28%至39億元 中期息增36%派19仙

【12：17】華虹半導體次季多賺1.5倍 毛利率按年跌1.2個百分點

【12：14】太古半年經常性基本溢利7.86億元、中期息增43% 地產、飲料及航空三大核心前景明朗

【12：10】先瑞達醫療暫錄孖展58.5億 超額認購34.8倍

【12：08】太古系公布一系列人事變動 白德利將出席太古及太古地產主席、8月25日生效

【12：00】恒生指數半日跌23點，報26636點，成交724.7億元。恒生科技指數跌0.9%，報6760點。創科 （00669） 績後升一成破頂；港交所 （00388） 跌逾2%；恒大 （03333） 跌逾7%；眾安在綫 （06060） 跌一成。

【11：53】眾安在綫 （06060） 跌幅擴大至一成，低見38.3元。

【11：40】恒大 （03333） 最新跌7%，低見5.84元；恒大汽車 （00708） 跌逾6%；恒大物業 （06666） 轉跌逾2%。

【11：39】恒指中午收市前跌約30點，報26628點；科指跌近0.8%，報6768點。

【11：30】內地股市半日偏軟，上證跌0.1%；深證跌0.6%；創業板指跌1.1%。

【11：29】三桶油造好，中石油 （00857） 升逾3%，高見3.45元；中海油 （00883） 升0.7%；中石化 （00386） 升近2%。

【11：28】港交所遭至少4家投行削價、高盛獨調高 一文看清大行目標價

【11：23】港股反覆，大市再度轉跌約60點，報26599點；科指跌0.7%，報6769點。

【11：09】金價上升，紫金 （02899） 、中國黃金 （02099） 升逾3%；山東黃金 （01787） 升逾2%；招金 （01818） 升0.3%。

【11：09】工信部：加強自動駕駛功能產品管理 更新汽車自動駕駛功能須經審批

【11：04】泡泡瑪特 （09992） 跌幅擴大至6%，低見51.75元，成交達5.8億元。

【10：52】報道指恒大昆明兩個項目停工，恒大 （03333） 、恒大汽車 （00708） 跌逾4%，至於恒大物業 （06666） 仍升逾1%。

【恒大危機】恒大據報旗下昆明地產項目停工、涉拖欠工程款項

【10：49】港交所 （00388） 跌幅略收窄至3%，於500元水平爭持，今早曾低見493元。

【10：40】創科 （00669） 最新升一成，破頂高見160.6元。

【10：39】恒指最新再度轉升約10點，今早曾跌最多119點。

【10：39】貝萊德上季大手減持阿里巴巴 持股降至0.06%

【10：30】康希諾生物 （06185） 跌逾6%；復星醫藥 （02196） 跌近4%。

【10：23】美團 （03690） 逆市升逾2%，高見244.2元；騰訊 （00700） 轉升近0.1%；小米 （01810） 升近0.4%；阿里巴巴 （09988） 跌逾1%。

【10：19】汽車股逆市上升，其中長汽 （02333） 升逾4%；比亞迪 （01211） 升逾3%；吉利 （01075） 、廣汽 （02238） 升逾1%。

【10：16】藥明生物 （02269） 跌逾5%，低見116.5元。中共中央、國務院周三發布《法治政府建設實施綱要（2021-2025）》，提出要積極推進國家安全、科技創新、反壟斷等重要領域立法，健全國家治理急需的法律制度，當中表示要

加大食品藥品領域執法力度。

【內地監管】內地再提加強反壟斷、教育培訓等立法執法 要求補齊人工智能、大數據等法律制度

【10：05】美團 （03690） 撐市，股價升近2%，高見241.8元，大市跌幅收窄至約15點。

【10：02】中芯國際 （00981） 、華虹半導體 （01347） 分別升逾2%。

【09：59】中電信 （00728） 逆市升2%，高見3.17元。中移動 （00941） 升1%；聯通 （00762） 升0.7%。

【中電信回A】中電信A股貴1倍發行 錄180倍網上認購 華為、嗶哩嗶哩戰略投資

【09：53】中國有贊 （08083） 績後跌逾14%，一度跌穿1元低見0.98元。中國有贊中期虧損擴大至近2億元人民幣。

【09：51】海豐國際 （01308） 獲MSCI香港指數納入，股價逆市升2%，高見30.2元。

【09：45】信利國際 （00732） 發盈喜，股價逆市升逾13%，高見3.07元。信利公布，預期中期純利按年增長約1.2倍至約6.6億元。

【09：44】創科 （00669） 升幅擴至8%，破頂高見158元。

【09：41】大市轉跌約50點。

【09：41】港交所 （00388） 股價跌逾4%，跌穿500元水平，低見495.2元。港交所績後遭野村及滙證下調目標價至511.8元及564元，維持「持平」及「買入」評級。

【09：37】恒大系高開回落，恒大 （03333） 、恒大物業 （06666） 跌逾1%；恒大汽車 （00708） 跌逾4%。

【09：34】大市早段轉升約20點，報26680點；科指跌0.3%，報6798點。

【09：34】聯想 （00992） 績後續造好，股價今早升逾3%，高見8.5元。

【聯想業績】聯想上季純利增1.19倍創新高 未來3年研發投入加倍 聯想高開4%（第二版）

【09：33】創科 （00669） 早段升幅擴大至逾6%，破頂高見154.7元。

【09：32】昨日傳出中銀保監將針對互聯網保險亂象展開專項整治工作，為近期最新監管進展，伸延到互聯網保險，眾安在綫 （06060） 跌逾6%，低見39.3元。

【監管浪潮】中銀保監擬整頓互聯網保險 涉銷售誤導、洩漏客戶信息

【09：30】泡泡瑪特 （09992） 跌逾1%，成交達5.1億元。

【09：27】心動 （02400） 跌逾3%，心動發盈警，預期今年上半年將由盈轉虧，錄得淨虧損介乎3.2億至3.5億元人民幣，去年同期則錄得淨利潤約2.6億元人民幣。

【盈警│手遊股】心動公司上半年盈轉虧 料蝕逾3億元 研發開支大幅增加

【09：25】ATMX中，阿里巴巴 （09988） 跌0.6%；騰訊 （00700） 跌0.3%；美團 （03690） 跌1.8%；小米 （01810） 靠穩逆市升0.2%。

【09：22】恒生指數開報26623點，跌36點。恒生科技指數跌0.2%，報6804點。創科 （00669） 績後升逾3%；恒大系續向上，恒大 （03333） 升近1%；理想汽車 （02015） 首掛平開，開報118元。

【藍籌業績】創科實業上半年多賺58%、中期息大增60%至85仙 北美及歐洲銷售增至少五成

【09：09】期指開報26520點，跌25點。

【09：09】理想汽車﹕目標2025年搶佔國內2成新能源汽車市場份額 未來行業「必然有很慘烈的淘汰賽」

【09：00】恒指黑期升約45點，報26594點；道指期貨跌3點，報35369點。

【08：30】理想汽車 （02015） 今日掛牌，股價昨日暗盤潛水，在富途暗盤跌幅最大，一度跌4.2%，低見113元，收報115.1元，較招股價低2.5%。

【新股IPO】理想汽車暗盤收市跌近2% 每手蝕逾200元

【08：13】MSCI公布季檢結果 MSCI中國指數納入中軟、華寶國際

【07：45】先瑞達醫療6669今日起招股 一手入場費24039元

【07：45】港股ADR收報26660點，升不足1點。滙豐 （00005） ADR折合報44.54元，升0.49元或1.1%；騰訊 （00700） ADR折合報484.78元，升0.78元或近0.2%。

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【07：30】美國力谷基建，加上通脹數據溫和，刺激道指和標指再創新高，納指則倒跌。道指收市升220點，報35484點；標指升10點，報4447點；納指則跌22點，報14765點。

【開市9點半】港交所半年盈利升26% 歐冠昇相信香港市場韌力 國泰稱未計劃推新一輪無薪假計劃

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責任編輯︰梁浩碩