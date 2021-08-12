【蔚來NIO業績】蔚來汽車季度虧損收窄　李斌：正籌備新品牌打大眾市場、股價盤後升1%

▲ 【蔚來NIO業績】蔚來汽車季度虧損收窄 股價盤後升1%

蔚來汽車（美︰NIO）公布季度業績。蔚來汽車季度收入84.5億人民幣，按年增長近1.3倍，高於市場預期的82.9億元人民幣，因汽車買家需求復甦，淨虧損5.9億元人民幣，按年收窄50%。蔚來汽車股價盤後升1.1%，報44.46美元。

董事長兼CEO李斌在業績會議上透露，明年蔚來將會交付三款基於NT2.0的車型，當中有一款定價較現有產品低，會是蔚來品牌價格最低的車型。

他又指，蔚來正在提速準備進入大眾市場，但蔚來品牌不會推出價格太低的車型，會通過新的品牌進入大眾市場。現時已經建立核心團隊，邁出了重要的一步。

期內，蔚來汽車交付汽車21,896輛，按年增逾兩倍。毛利率為18.6%，低於第一季度的19.5%，但高於一年前的8.4%。

李斌表示，隨著全球電動汽車普及開始達到臨界點，認為有必要加快推出新產品，提供更多高端智能電動汽車。他又表示，雖然全球供應鏈仍然面臨不確定性，但一直在與合作伙伴密切合作，以提升整體供應鏈產能。

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責任編輯︰梁浩碩