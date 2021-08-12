【新股IPO】先瑞達醫療6669今日起招股　一手入場費24039.8元

▲ 【新股IPO】先瑞達醫療6669今日起招股 一手入場費24039元

先瑞達醫療 （06669） 今日（8月12日）起至8月17日招股。內地醫療器械公司先瑞達醫療計劃發行6863.3萬股，一成作香港公開發售，集資最多16.3億元，招股價介乎22.2元至23.8元，每手1000股，一手入場費約24039.83元。先瑞達醫療預期將於8月24日上市。

先瑞達醫療公司及招股詳情

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先瑞達醫療目前已有兩款核心產品上市，包括適用於股淺動脈（SFA）及膕動脈（PPA）病變的AcoArt Orchid® & Dhalia，以及適用於BTK（膝下動脈）病變的AcoArt Tulip & Litos。公司擁有24款處於不同開發階段的在研產品。公司去年錄得收益1.94億元人民幣，按年增長55%，淨虧損為4348萬元人民幣，2019年則錄得盈利2311萬元人民幣。

集資所得款項32%將被分配予其核心產品（即AcoArt TulipTM & LitosTM及AcoArt Orchid® & DhaliaTM）；23%分配予現有產品管線中餘下的24款產品；24%用於為通過內部研發、合作、合併及收購、授權引進或股權投資等方式擴大產品組合提供資金；8%用於營運資金及一般企業用途；6%用於償還1月來自硅谷銀行的貸款。

【新股IPO】醫療器械先瑞達醫療傳最快周四建簿 集資最多23億元

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責任編輯︰梁浩碩