Samsung推第三代摺疊屏幕手機 首部支援S PEN摺機登場

近年摺疊手機再次大行期道，不少手機開發商都陸續再推摺疊手機。三星（Samsung）於2019年首推摺疊手機產品綫，可說是摺疊屏幕裝置的先驅及行業領導者，Samsung近日再下一城，在周三（11日）的Galaxy Unpacked發布會上宣布，再推出兩款全新摺疊手機——Galaxy Z Fold3 5G及Galaxy Z Flip3 5G。

兩款手機均採用Samsung用戶最喜愛及期待的頂級工藝與旗艦級創新技術，亦為Samsung第三代的摺疊屏幕手機，是根據Samsung用戶需求進行改良，擁有更高的耐用性和升級體驗。從標誌性設計到彷如身臨其境的娛樂享受，Z Fold3 5G及Z Flip3 5G都為用戶提供前所未有的工作、觀影和娛樂方式。據介紹，Z Fold3 5G專為渴望享有極致生產力及娛樂體驗的用戶而設，提供強大的多工處理能力，包括頂級效能、無阻擋的7.6吋 Infinity Flex大屏幕，以及首次推出支援摺疊屏幕裝置的S Pen；Z Flip3則能滿足追求功能性及時尚兼備的用戶，以其典雅、小巧易攜的外觀設計、升級的相機功能，以及更大的機面屏幕，讓用戶能夠隨時隨地使用便捷功能。

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三星電子有限公司流動通訊業務部總裁TM Roh表示，Samsung今次推出Galaxy Z Fold3 5G及Galaxy Z Flip3 5G，再一次為摺疊屏幕手機賦予全新定義，開創更多可能性，讓用戶能夠靈活多變地適應現今急速的生活步伐。

此外，Samsung亦同時宣布推出 Galaxy Watch4 和 Galaxy Watch4 Classic，此為Samsung與Google™ 聯手打造的系統，Galaxy Watch4系列是第一款配搭著全新 Wear OS™ powered by Samsung的智能手錶，採用了Samsung最直覺式設計的用戶界面 One UI Watch。Galaxy Watch4 系列配備先進的硬件性能，提供比以往更完善的無縫和互聯用戶體驗。手錶經過重新設計，為用戶提供最佳的健康管理功能。

兩款智能手錶已於8月11日起在指定市場開始接受預訂，並將於在8月27日起正式公開發售。香港方面，則將於2021年8月26日下午4時正起接受預訂，有關詳情將稍後公布。

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記者：張以正