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【消費優惠】美食博覽開鑼　瀏覽貿發局網站　即可搜尋多款1元限量優惠（附網頁連結）

商業 09:00 2021/08/12

分享：

「Pax Group」每天限量 100 份的 1 元榴槤冰皮月餅。（陳靜儀攝）

美食博覽今（12日）開鑼，同期亦有其他展覽。而過去一年受疫情影響，加快了企業數碼轉型、發展線上業務。香港貿發局亦推出了線上展覽等。是次貿發局推出展覽的同時，更在網上提供「8月食．住．買」 （August Happy Buy） 網頁

網頁可搜尋各展區的消費優惠，包括美食博覽的優惠。展商提供 1 元選購指定商品，包括：「永年士多」每天限量 10 份的 1 元盆菜；主售急凍榴槤的「Pax Group」，每天限量 100 份的 1 元榴槤冰皮月餅；正官庄的憑券購買 1 元蔘纖啫喱等。

【消費優惠】電子消費券即日起發放　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）

市民可預先在網頁搜尋有關的消費資訊，再到場搶購心水商品。場內今年不設即場試食，加上仍期望搶佔電子消費券商機。有展商為了促銷，加大商品的優惠。

【疫市營商】Mastercard最新發布「體驗」為題的調查   發現大眾重視自我價值

參茸海味老字號「恒興行」負責人廖小姐表示，雖有推出消費券優惠，例如 1,788 元的套裝，但消費券已推出了一段時間，幫助未必很大。

然而，她直言海味產量愈來愈少，加上日本又有輻射水隱憂，預料貨品將會加價。並預計整體加幅或達 10%，尤以日本鮑魚增幅最高，將增 3 成至 4 成，「趁今次做到特價就做」，希望是次參展的銷售額較以往增 8% 至 10%。

參茸海味老字號「恒興行」負責人廖小姐稱，海味產量愈來愈少，加上日本又有輻射水隱憂，預料貨品將會加價。（陳靜儀攝）

【AI零售】屈臣氏AI粉底配對專家　香港率先登場

記者：馬意文

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