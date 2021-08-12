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【消費優惠】美食博覽今開鑼　多間展商推1元限定商品谷銷售

商業 10:00 2021/08/12

分享：

場內有展商推出 1 元優惠。（陳靜儀攝）

一連五天的美食博覽今（12日）開幕，場內不少展商提供相關電子支付營辦商的支付方法。有展商反映，看好今年的銷情，皆因相信電子消費券仍能帶動銷售。

場內更有展商推出 1 元優惠，包括因車仔麵而出名的「永年士多」，設每天限量 10 份的 1 元盆菜；主售急凍榴槤的「Pax Group」，每 天限量 100 份的 1 元榴槤冰皮月餅。

【疫市營商】Mastercard最新發布「體驗」為題的調查　發現大眾重視自我價值

場內展商設有限量優惠之外，還有其他會場限定優惠。例如益昌號推出 90 元的砂爆魚肚和章魚套裝，以及 90 元的花膠優惠；Taste of EG的88元黑纖米福袋等。

【消費優惠】電子消費券即日起發放　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）

壽桃集團近年推出多款新品，包括迎合本地市場的沙嗲牛肉麵。其團市場部副經理周佩盈稱，相隔一段時間參展，少不了推出多項優惠，例如售價 80 元的買 8 送 6 套裝；即使新款產品亦有優惠，故預計銷售額達 6 位數字。

【疫市營商】百事可樂夥波士頓啤酒　推酒精飲品Hard Mtn Dew

記者：馬意文

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