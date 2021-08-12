【騰訊700】騰訊雲和新意網戰略合作 拓展亞洲雲端業務

內地科網巨頭騰訊(00700)旗下騰訊雲，宣布和本港數據中心服務商新意網(01686)達成戰略合作，進一步拓展雙方在亞洲的業務和連接能力。騰訊雲的新據點現座落於新意網的 MEGA Campus，騰訊雲香港的第三個數據中心園區，是其在亞洲戰略部署的一部分。

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目前，11 個主要海底光纖網絡接點中，有 9 個座落於新意網旗下亞洲第一的連接樞紐 MEGA-i。此次合作將進一步增強騰訊雲的連接能力，推動跨區數據傳輸。以香港作為進入內地其他地區的跳板，不同行業的客戶，特別是金融、零售、內容提供商、OTT 平台和遊戲公司，可以利用 MEGA-i 數據中心作為進入內地和泰國、越南、柬埔寨、印尼等東南亞市場的門戶。



新意網行政總裁湯國江表示，合作將擴展 MEGA Campus 強大的雲生態系統，幫助內地客戶打入國際市場及支持海外企業進軍內地。

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