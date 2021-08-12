【ET開市直擊】內房股有異動 物管股勿忽視（附Time code）
屢傳財困的恒大 （03333） 出售資產一事有新進展，股價急反彈，一眾內房股價亦飈高。內房股再有炒作？相關於物管股又是否值得留意？獨立股評人盧嘉偉（Reed），今早9點於《ET開市直擊》為你談股論市。（開聲聽↓）
Time code：
00：00 - 港股市況速報加今日焦點
00：48 - 外圍市況報速報
02：27 - 美國經濟數據CPI解讀
04：45 - 港股上日市況速報＋北水盤路
06：01- 港股走勢分析 恒生指數區間
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15：03 - 內房股vs物管股 誰更具投資價值？
17：59 - 新股招股：心瑋醫療 （06609） 值得認購？
22：28 - 新股招股：先瑞達醫療 （06669） 值得認購？
24：34 - 股票分析：復星醫藥 （02196） 股價前景如何？
26：42 - 疫情對內房銷售有何影響？增長點在哪？
29：50 - 港股開市後市況速報
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32：40 - ET個股推介：建行 （00939）
33：50 - 股票分析：創科實業 （00669） 股價前景如何？
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43：05 - 股票分析：泡泡瑪特 （09992） 股價前景如何？
45：50 - 股票分析：聯想 （00992） 股價前景如何？
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50：14 - 股票分析：中芯國際 （00981） 股價前景如何？
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53：25 - 股票分析：跟進聯想 （00992） 股價前景如何？
54：21 - 港股開市後市況速報
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欄名 : ET開市直擊