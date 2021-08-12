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【ET開市直擊】內房股有異動 物管股勿忽視（歡迎留言問股）

股市 07:15 2021/08/12

分享：

屢傳財困的恒大  （03333）  出售資產一事有新進展，股價急反彈，一眾內房股價亦飈高。內房股再有炒作？相關於物管股又是否值得留意？獨立股評人盧嘉偉（Reed），今早9點於《ET開市直擊》為你談股論市。

有股票疑難，歡迎WhatsApp（9613 3819）留言提問。

登入財經台：https：//video.hket.com/srvv023/財經台

【ET開市直擊】內房股有異動 物管股勿忽視（歡迎留言問股）

**

重溫上日《ET開市直擊》：

Time code：

00：00 - 港股今日焦點速報　睇實北水點走
00：30 - 外圍市況速報　
02：15 - 美國參議院通過萬億基建方案　「收水」之路不遠矣？
05：25 - 港股市況速報＋北水盤路速報
06：15 - 港股市況預測　恒生指數區間範圍
07：55 - 話你知牛熊證街貨重倉區＋恒指街貨例的啟示性
10：45 - 小米  （01810）  矢志三年內做全球手機品牌一哥　對小米股價啟示
17：25 - 美團  （03690）  傳罰款金額10億美元有幾傷？
19：57 - 恒大證實出售資產刺激股價　短綫可跟車？
24：05 - 港股開市前市況速報
24：42 - ET個股推介：復星醫藥  （02196）  
25：55 - 股票分析：龍湖集團  （00960）  股價前景分析
27：44  - 股票分析：新特能源  （01799）  股價前景分析
29：24  - 股票分析：特步國際  （01368）  股價前景分析
30：25  - 股票分析：長城汽車  （02333）  股價前景分析
31：15  - 股票分析：信達生物  （01801）  股價前景分析
31：59  - 股票分析：吉利汽車  （00175）  股價前景分析
33：05 - 港股開市後市況速報
34：20 - 水泥股板塊前景如何？有何推介？
35：28 - 股票分析：華潤啤酒  （00291）  股價前景分析
36：25 - 股票分析：海爾智家  （06690）  股價前景分析
37：15 - 股票分析：海天國際  （01882）  股價前景分析
38：35 - 美股分析：Robinhood 值得買入短炒嗎？
40：25 - 股票分析：越秀交通基建  （01052）  股價前景分析
41：38 - 股票分析：新城悅服務  （01755）  股價前景分析
42：10 - 美國經濟前景點睇？美股短期見頂？
44：37 - 股票分析：長實集團  （01113）  股價前景分析
46：01 - 股票分析：舜宇光學  （02382）  股價前景分析
47：54 - 股票分析：眾安在綫  （06060）  股價前景分析
48：41 - 股票分析：阜博集團  （03738）  股價前景分析
49：25 - 港股開市後市況速報
49：49 - 財經日誌提提你

 

 

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