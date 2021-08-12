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【開市9點半】港交所半年盈利升26%　歐冠昇相信香港市場韌力　國泰稱未計劃推新一輪無薪假計劃

股市 06:45 2021/08/12

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（1）港交所 （00388） 上半年盈利增26%至66.1億元，創歷史新高，但次季表現遜預期，主要由於投資表現較差，單季收益3.56億元，較去年次季大賺8.85億、今年首季賺4.18億元為低。行政總裁歐冠昇首次主持業績發布會，指內地監管互聯網行業與其他國家沒有大分別，又認為認為過去兩年香港處於艱難期，港交所日均成交累升兩倍，足見香港市場韌力。

【港交所業績】港交所半年多賺26%至66.1億元創新高、中期息4.69元　次季盈利倒退遜預期

【港交所業績】內地監管科網、港引反制裁法　歐冠昇：相信港股韌力、10年後中國資本市場可達100萬億美元

即睇開市9點半重點：

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（2）國泰航空 （00293） 上半年虧損收窄23%至75.7億元，公司預計下半年貨運業務繼續表現強勁，客運運力預計在第4季可回升至疫情前30%水平。CEO鄧健榮指，年底前未有計劃再推新一輪無薪假計劃。

【國泰業績】國泰航空半年虧損收窄至76億元　燃油對沖轉賺逾6億、每月燒錢縮至10億以下

【國泰危機】國泰CEO鄧健榮：年底前暫無計劃再推無薪假　國泰航空駐港員工較去年底流失逾千人

（3）萬科  （02202） 回應內地傳媒查詢是否收購恒大物業  （06666）  時指，目前沒有可披露信息。

【恒大危機】恒大傳悉售恒大物業予萬科財團、恒大物業漲9%　萬科：目前無可披露消息

（4）創科實業  （00669） 業績極之亮麗，盈利、股息、收入均大漲五至六成。毛利率上升58基點至38.6%。

【藍籌業績】創科實業上半年多賺58%、中期息大增60%至85仙　北美及歐洲銷售增至少五成

（5）美國參議院周二通過1萬億美元的基建法案後，周三再通過3.5萬億美元的預算決議，決議涵蓋醫療、稅務豁免、氣候變化等領域。

【美國經濟】美參議院通過3.5萬億美元預算框架決議　

（6）美國通脹數據未見嚇人。7月CPI按年升5.4%，略高於預期的5.3%。

【美國通脹】美國7月CPI按年升5.4%　略高過預期

（7）中共中央、國務院印發《法治政府建設實施綱要（2021－2025年）》要求，積極推進國家安全、科技創新反壟斷、涉外法治等重要領域立法，跟進研究數字經濟、互聯網金融等法律制度。

【內地監管】內地再提加強反壟斷、教育培訓等立法執法 要求補齊人工智能、大數據等法律制度

（8）有媒體引述保險業界消息，中銀保監將針對互聯網保險亂象展開專項整治工作。

【監管浪潮】中銀保監擬整頓互聯網保險　涉銷售誤導、洩漏客戶信息

（9）恒騰網絡  （00136） 管理層換馬。

【中國恒大】騰訊增持後　恒騰網絡委任柯利明為董事長

港股ADR及美股收市情況：

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記者：區嘉俊

欄名 : 開市9點半

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港股 恒大物業（06666） 萬科企業（02202） 恒騰網絡（00136） 香港交易所（00388） 歐冠昇 中共中央政治局 香港交易及結算所有限公司 中國銀行保險監督管理委員會 恒大

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