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【軟銀Softbank】軟銀盛傳暫停在華新投資 回應指外界誤解孫正義發言、對中國承諾不變

股市 16:17 2021/08/16

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軟銀集團表示，將繼續投資中國市場。

日本投資巨頭軟銀（Softbank）上季純利按年跌39%，外界憂慮中國監管整頓將繼續影響其投資組合表現。早前媒體廣泛報道，軟銀將暫停在中國開展新的投資，直到中國政府對科技行業的審查變得清晰為止。以公允價值計算，軟銀所持阿里巴巴股票仍佔其資產價值的39%，中國初創企業佔軟銀遠景基金投資組合的23%。

軟銀集團最新表示，媒體對公司董事長孫正義在業績交流會上的發言有誤解，軟銀集團對中國的承諾沒有變化，並會繼續投資中國市場，以及幫助中國企業家進行持續創新。

軟銀上季純利跌39% 憂中國監管整頓令投資組合承壓【下一頁】

軟銀創辦人兼行政總裁孫正義在業績公佈後表示，雖然對中國前景仍感到樂觀，但考慮到監管力度趨緊，對在中國投資保持審慎，希望情況在一兩年內明朗化，現時將採取觀望態度。他指，當事情變得更加明朗時，會恢復積極投資。

其後軟銀中國資本發表聲明表示，注意到軟銀暫停在中國開展新投資的報道，對於日本軟銀集團在中國的投資策略不予置評，軟銀中國資本將一如既往地致力於在中國投資優秀的高科技、高成長性企業。惟其後相關回應被刪除。

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編輯：陳健婷

港股 新經濟股 阿里巴巴－SW（09988） 日本 Softbank
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