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【美股焦點】三大指數齊升 道指標指再創歷史新高

股樓投資 22:27 2021/08/11

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美股三大指數周三（11日）開市齊升，道瓊斯工業平均指數升108.25點及0.31%，報35,372.92點，標準普爾500指數升11.78點及0.27%，報4,448.53點，納斯達克指數升47.82點及0.32%，報14,835.9點。美國公布7月消費物價指數（CPI）按年升5.4%，略高於預期的5.3%，道指成份股高盛（GS）、沃爾瑪（WMT）及波音（BA）均升逾1%，惟Visa（V）跌0.8%。

黃金現貨價格上漲0.63%，報每盎司1,740.02美元，受惠於黃價上升，貴金屬板塊大升，泛美白銀(PAAS)漲4.88%、哈莫尼黄金(HMY)漲超4%、First Majestic(AG)漲3.27%、金田(GFI)、哈莫尼黄金(HMY)漲超4%。

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責任編輯：黃苑筠

 

 

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