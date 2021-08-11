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【互聯網監管】遭網信辦調查 傳滴滴出行管理層或改組

股市 22:20 2021/08/11

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【互聯網監管】遭網信辦調查 傳滴滴出行管理層或改組

內地網約車巨頭滴滴出行（美：DIDI）赴美上市後，隨即身陷監管風暴。有媒體引述消息指，國家互聯網信息辦公室（網信辦）正對滴滴出行聯合創始人兼董事長程維、聯合創始人兼總裁柳青及高級副總裁朱敬石展開調查，而調查結果或會引致滴滴管理層出現洗牌，而集團發言人未有作出回應。

彭博：滴滴考慮放棄數據控制權　以化解監管擔憂　滴滴﹕傳聞不實（第二版），看【下一頁】

現時程維、柳青及朱敬石在滴滴出行董事會的投票權超過五成，消息指，當局冀查明誰應為滴滴強行赴美上市的的決定負責。報道又透露，當局已在滴滴總公司進行了為期數周調查，每天均會在短時間內傳召中層管理人員進行數小時查問。報道指出，監管機構認定滴滴出行赴美上市是一種「蓄意欺騙行為」，估計調查結果或會影響柳青在滴滴的職位。

值得留意是，程維於 2012 年創立了滴滴出行，並持有約7% 股份，而柳青則持有約 1.7% 的股份，但兩位聯合創始人合計擁有超過 48% 的投票權。

相關文章：

【監管風暴】強調將嚴格依法經營 西安13間網約車平台聯合發聲明 名單未見滴滴出行？

【互聯網監管】滴滴出行傳考慮私有化 、盤前曾漲逾4成 滴滴：不實信息（第二版）

編輯：李哲毅

美股 經濟 滴滴出行 新經濟股

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