【業績︱物管】時代鄰里上半年多賺82%　內房調控對物管影響微　時代中國貢獻新合約面積少於10%

▲ 圖左起為時代鄰里財務管理中心總經理周銳、董事會主席白錫洪、行政總裁王萌

時代鄰里 （09928） 公布，上半年股東應佔利潤1.53億元（人民幣．下同），按年增長81.8%，不派中期息。截至6月底，在管面積9795萬平方米，按年增加逾1倍。合約建築面積1.24億平方米，按年增加約65%。時代鄰里績後跌逾4%，現報5.15元。

董事會主席白錫洪表示，中央強調「住房不炒」，半年多以來部份地區持續調控，但認為對公司的影響輕微，皆因公司對母企時代中國 （01233） 的依賴減低，上半年來自母企的新增合約面積為412萬平方米，佔整體新增的合約面積不足10%，又指公司獲取規模存量來自非地產公司背景的住宅，以及城市公服及公建服務。

行政總裁王萌指，目前公司以團隊自主拓展為主，收購為輔，調整規模增長的結構，希望未來有一半由單項目外拓項貢獻。至於收購，公司會結合自身估值及市場行情審慎決定，對標的全面考量，暫未有新的併購指引。

期內，收入11.6億元，按年增加65.5%。當中，物業管理服務收入7.3億元，按年增加72%。社區增值服務收入1.78億元，按年增加2.5倍，但毛利率有所下降，公司解釋主因去年同期毛利較高的公共資源項目較多。

非業主增值服務收入1.7億元，按年跌8.3%。首席財務官郭柏成指，由於來自地產的資源將集中於下半年，料全年收入仍可有10%的增長。

近期，住房和城鄉建設部等8部委聯合發佈《關於持續整治規範房地產秩序的通知》，公司指，儘管市場情緒有所波動，但從長期來看物業管理行業發展得到規範，劣質公司將加速退出，有利於合規運作的上市公司進一步整合行業。

另外，住房和城鄉建設部日前起草了《關於在實施城市更新行動中防止大拆大建問題的通知》。白錫洪指，意見不是否定城市更新，而且加強規範，要企業更科學、認真判斷城市更新項目，而時代中國在舊改方面有10年經驗，一向守法經營，對政策表示歡迎。

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編輯：區嘉俊