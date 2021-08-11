【小米造車】武漢政府稱正與小米對接 推進小米汽車落戶武漢

▲ 武漢市商務局表示，正積極與小米對接，推進小米汽車項目落戶武漢。

小米 （01810） 宣布進軍電動車行業後，造車進展被外界緊密關注，落地城市傳聞紛起。近日，武漢市商務局通過「武漢市留言板」渠道回應市民提問時表示，武漢市招商部門前期已與小米進行了交流，目前正在與公司積極對接和推進該項目落戶武漢。

值得留意是，小米創辦人、董事長雷軍的籍貫位於湖北省，雷軍亦曾就讀武漢大學。

內地媒體報道指，自小米宣布造車開始，「武漢市留言板」就已經出現了建議武漢市政府引入小米汽車的聲音，今年4月武漢市商務局曾經回复，武漢市一直與小米集團合作緊密，自3月30日小米智能汽車業務正式立項後，市商務局積極開展與小米集團的對接工作。

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西安市也曾經對小米「伸出橄欖枝」，今年4月西安市投資合作局曾在回應提問時表示，將結合西安新能源汽車產業發展現狀，持續緊密對接「小米造車」項目。

此前亦曾經傳出小米汽車落地北京、上海的消息，惟其後遭小米否認。本月有消息指，安徽省國資委正在和小米汽車接觸，有意將小米汽車引入合肥，位於合肥的江淮汽車將為小米汽車代工。不過其後江淮汽車澄清消息不實，公司未與小米就合作造車進行過商議，也未達成任何合作造車的意向。

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編輯：陳健婷